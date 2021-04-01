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::. Картофель к посадке готов!!! | Овощеводство / картофель
Картофель к посадке готов!!!
Картофель размножают, как правило, клубнями или их частями, а также отводками, черешками и семенами. Весной клубни проверяют и удаляют пораженные сухой гнилью, фитофторозом, покрытые паршой. За месяц до посадки клубни прогревают (15...18°C) и проращивают. Проращивание при более высоких температурах может вызвать вирусную инфекцию. После проращивания клубни сортируют на фракции по массе (г): мелкая – 30-50, средняя – 50-80, крупная – 80-100. Каждую фракцию высаживают отдельно. Чтобы уменьшить расход посадочного материала, крупные клубни разрезают. Лучше использовать верхушечные доли, разрезанные на 2-3 части. Разрезают клубни за 15-25 дней до посадки, можно и позднее, но не позже, чем за 6 дней. Их обмакивают резаной частью в золу и в 1-2 ряда укладывают в ящики, которые устанавливают в теплом помещении (16...18°C). Поскольку резаные клубни высаживают на меньшую глубину, чем целые, то урожай формируется ближе к поверхности, что облегчает уборку.

Проращивание.
Проращивание на свету проводят в любых светлых помещениях при 12...16°C. Можно проращивать картофель и в темных помещениях, но с досвечиванием обычными или люминесцентными лампами в течение 8-10 ч в сутки. Клубни можно проращивать в капроновых сетках или полиэтиленовых мешках, подвешивая их рядом с окном. Для воздухообмена в мешках делают отверстия. При сухом воздухе клубни 2-3 раза в день опрыскивают. Под влиянием света в клубнях образуются вещества, сдерживающие дальнейший рост проростка. Поэтому за неделю до высадки посадочный материал притеняют. Проращивание во влажной среде способствует образованию не только ростков, но и корней. В качестве субстрата используют торф, опилки, перегной. Температуру поддерживают в пределах 12...25°C.
После образования толстых ростков клубни помещают в ящики или корзины. На дно емкости насыпают слой (2-3 см) субстрата, смоченного раствором медного купороса (1-2 г на 1 л воды). На него укладывают клубни верхушечной частью вверх, после чего вновь насыпают субстрат, затем клубни и так доверху. По мере высыхания субстрат увлажняют. Продолжительность проращивания 7-10 дней. Длина ростков не должна превышать 2-4 см, иначе при посадке они быстро ломаются. Комбинированное проращивание начинают за 45-55 дней до посадки. Спустя 25-30 дней клубни раскладывают на небольшой слой торфа или опилок (5 см). Сверху их засыпают таким же слоем. Периодически поливают водой или раствором минеральных удобрений (60-80 г на ведро воды). До появления всходов температуру поддерживают в пределах 20...22°C. Растения дважды подкармливают: сначала при появлении корешков у основания клубней, затем через 3-5 дней (соответственно 60 и 30 г суперфосфата на 10 л воды). Во избежание перерастания ростков и корней температуру воздуха после подкормки снижают до 12...14°C.
Кербовка и кольцевой надрез
 Их используют для равномерного распределения питательных веществ по всем глазкам клубня. Обычно питательные элементы поступают к верхушечным почкам. Надрезы глубиной 0,5 см (кербовка) под боковыми почками прекращают отток питательных элементов к верхушке и стимулируют прорастание нижних глазков, после чего увеличивается количество стеблей в кусте.
Кольцевые надрезы делают посредине клубня на глубину 1 см. Затем клубни проращивают и высаживают.

 Предпосевная обработка раствором минеральных удобрений
Клубни в сетках погружают в раствор аммиачной селитры и суперфосфата (по 40 г на 10 л воды). Затем их просушивают и высаживают. Иногда посадочный материал поливают аналогичным раствором из лейки с ситечком. Такая обработка способствует стимулированию распада питательных веществ в клубнях и превращению их в легкоусвояемую форму. В результате клубни прорастают быстрее на 3-5 дней, побеги образуются более мощные, цветение наступает на 4-5 дней раньше.
 Обработка микроэлементами или древесной золой
 Опудривание посадочного материала золой (1 кг на 30-35 кг клубней) ускоряет развитие растений, повышает урожай на 10-15%, улучшает вкусовые качества клубней. Эффективна обработка посадочного материала 0,01-0,05%-м раствором микроэлементов, например (г на 10 л воды): медный купорос – 2, марганцовокислый калий – 10. Клубни раскладывают в 3-6 слоев и равномерно смачивают раствором (0,5 л на 1 кг). Затем их подсушивают и высаживают в почву.

Выращивание рассады
 Здоровые клубни проращивают на свету, затем высаживают один к одному, без промежутков, в ящики, парники или теплицы и засыпают влажным торфом или перегноем слоем 1-2 см. Можно выращивать рассаду в молочных пакетах, разрезанных пополам, в которые помещают клубни, засыпают питательной смесью и поливают. Температуру поддерживают в пределах 12...20°C. Через 20-25 дней растения достигают высоты 6-8 см. Их осторожно вынимают с маточным клубнем, высаживают во влажную почву и поливают. При ранней посадке предусматривают защиту от заморозков.
И. Константинов, канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД"




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::. прочитало: 79 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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