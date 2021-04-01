Картофель должен быть вкусным

С интересом и повышенным вниманием просматриваю старую агролитературу (издания прошлых лет) по вопросам, касающимся деятельности садоводов-любителей и овощеводов. Часто нахожу там полезную информацию, допустим, по огородничеству и делаю оттуда для себя выписки, храню их и ими пользуюсь в своей работе на садово-огородном участке.

Приведу для читателей две таких выписки, показавшиеся мне интересными. Они о кормильце нашем – о картофеле.

Первая выписка: «Нынешний культурный картофель в странах Европы и США – это потомок аборигенных сортов, завезенных как случайные единичные образцы в давние времена из Чили. Родина чилийского картофеля – узкая полоса Тихоокеанского побережья в средней части страны и острова Чилое, Чонос и Гуайтекас. Общее количество местных сортов картофеля, по неполным данным, приближается к 500. В селекции картофеля и до настоящего времени использована лишь небольшая их часть. На полях лаборатории ВИР изучено 370 аборигенных чилийских сортов. Как выяснилось, многие из этих сортов обладают хозяйственноценными признаками: высоким содержанием крахмала, белка, витамина C в клубнях, отличными вкусовыми качествами, устойчивостью к вирусам. Выходит, аборигенные чилийские сорта картофеля представляют несомненный интерес как исходный материал для селекции».

Вторая выписка: «Вкус картофеля и запах его во многом определяют так называемые жирные кислоты. Отмечено, что сорта, обладающие лучшим вкусом, обычно богаче биологически активными кислотами. Части клубня неодинаково снабжены жирными кислотами. Зона сосудистого кольца, например, наиболее богата ими. Затем следует наружная часть клубня. Меньше жирными кислотами обеспечены ткани сердцевины. При кулинарной обработке картофеля содержание жирных кислот резко падает – разлагаются до более простых форм». Интересно, не правда ли? А теперь обратимся к реалиям нашего времени. Картофель мы покупаем в супермаркетах, овощных ларьках, на рынке. Конечно же, он не из узкой полосы (островов) Тихоокеанского побережья Чили – аборигенных чилийских сортов. Над ним поработали селекционеры и очень «подготовленные» производители картофеля, а особенно перекупщики. И мы получили то, что сегодня имеем.

Без комментариев – судить об этом читателю. Он ведь тоже покупает нынешний рыночный картофель. Может, лучше бы овощеводам самим выращивать здоровый сортовой картофель на садово-огородных и приусадебных участках и получать свой экологически чистый и вкусный картофель? Кое-что можно сказать и о приготовлении блюд из картофеля. Из второй выписки старого журнала следует, что самым вкусным, ароматным, максимально сохраняющим жирные кислоты, белки, другие присущие ему питательные вещества и даже часть витамина C будет картофель, испеченный в горячей древесной золе, в духовке или сваренный в «мундире». Чем меньше премудростей в приготовлении блюд из картофеля, тем они питательнее и полезнее для здоровья человека.

И. Кривега

газета "САДОВОД" 2008 г.

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