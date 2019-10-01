



::. Что такое косой лук? | Овощеводство / лук Что такое косой лук?

В народе его называют чесночным луком, колбой, иногда неверно черемшой. Этот вид лука широко произрастает в европейской части России, Восточной Сибири. Предпочитает очень плодородные почвы, легкие по механическому составу рыхлые. На огородах отлично удается на перегнойных почвах, хорошо заправленных органическими удобрениями. Требовательность этого лука к почвенным условиям объясняется его местообитанием в дикой флоре (долины рек, луга).

Растение образует удлиненно-овальную луковицу диаметром около 2,5 см, покрытую кожистыми чешуями красно-коричневого цвета, прикрепленную к корневищу, с белыми сочными чешуями. На каждую луковицу образуется 6-9 (до 15) линейных, суживающихся к вершине листьев.

Влагалища листьев образуют мощный ложный стебель, отдаленно напоминающий стрелку чеснока. На стрелке высотой 1-1,5 м образуется крупный зонтик с зеленовато-желтыми цветками (до 500 в соцветии). В культуре высота стрелки не превышает, как правило, 70 см. В пищу используются не только луковицы, но и листья. Их иногда заготавливают впрок, засаливая, как черемшу.

Вкус у них - слабочесночный.

Особых секретов по выращиванию этого лука нет. Семена высевают под зиму в начале октября. Можно намоченные семена выдержать в течение 1-2 месяцев для стратификации в холодильнике и посеять их затем на рассаду. В дальнейшем его выращивают, как и другие многолетние виды лука. Уход несложный - аккуратные рыхления, поливы, прополки, подкормки.

Из семян луковицы диаметром 2-3 см вырастают на 3-4 год, к этому времени растение зацветает. После цветения в августе месяце куст косого лука можно разделить.

Газета «САДОВОД»



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::. прочитало: 114 | автор: sadovod | Вчера, 15:19 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.