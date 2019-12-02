Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол





::. О лечебных свойствах моркови | морковь / Зелёная аптека
О лечебных свойствах моркови
Морковь - двулетнее травянистое растение семейства сельдерейных. Она служит сырьем для витаминной промышленности. В пищу используют в сыром и вареном виде для приправ, соусов, гарниров, винегрета, плова, пирогов и котлет. Морковь сушат, квасят с капустой и консервируют.
Этот овощ полезен при заболеваниях, связанных с нарушением минерального обмена. Две моркови средней величины, съедаемые ежедневно, способствуют снижению содержания холестерина в крови благодаря большому количеству пектинов, которые связывают избыток холестерина.
Морковь содержит также бета-каротин, который преобразуется в витамин А. Витамин А - антиоксидант, предотвращающий образование так называемых свободных радикалов, повреждающих клетки и способствующих возникновению таких опасных заболеваний, как атеросклероз, гипертония, злокачественные новообразования.
Доказано, что морковь активизирует окислительно-восстановительные процессы, регулирует углеводный обмен, способствует эпителизации и обладает антисептическим, противовоспалительным, ранозаживляющим, а семена противоглистным действием. Из них получают и препарат, который расширяет коронарные сосуды и обладает спазмолитическим действием. Морковь препятствует развитию ожирения благодаря большому содержанию клетчатки.
  В ее корнеплодах содержатся каротин, витамины С, К, РР и группы В, а также железо, фосфор, кальций, йод, медь, магний, кремний. В них найдены незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме и должны обязательно поступать с пищей, а также жирные и эфирные масла, часть из которых яв-ляются природными антибиотиками, которые не вызывают лекарственную аллергию и кандидозную инфекцию, а восстанавливают иммунологическую реактивность организма. В моркови содержатся флавоноиды, которые обеспечивают противовоспалительный эффект.
Морковь как поливитаминное средство широко используют при авитаминозах и малокровии, при общем упадке сил, а также при болезнях сердечно-сосудистой системы, расстройствах зрения, связанных с недостатком витамина А, при заболеваниях почек и печени. При ежедневном употреблении моркови снижается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, улучшается цвет лица.
Морковь используют в лечении онкобольных. Впервые на противоопухолевые свойства этого овоща указал Н.И. Пирогов. Бета-каротин, содержащийся в моркови, способствует укреплению иммунной системы, что также важно для профилактики преждевременного старения. Однако эффективна лишь свеженатертая сырая морковь.
Морковный сок необходим при сильном кашле, продолжительной осиплости голоса и при начальной стадии туберкулеза легких. Для этого принимают сок с медом.
Наружно морковь используют при ожогах, обморожениях, долго незаживающих гнойных ранах и язвах. Соком полощут полость рта и глотку при воспалительных процессах, также используют при молочнице у детей. При сухой коже лица делают морковные маски.
Морковную ботву можно сушить и добавлять в салаты; при геморрое - 1 стол. лож. ботвы моркови и петрушки, взятых поровну, настаивать 2 часа в закрытой посуде и принимать по 1 стол. лож. 3-4 раза в день за 0,5 часа до еды.
При почечных коликах готовят настой семян моркови: 2,5 стол. лож. в термос с 0,5 л кипятка, настаивая 10-12 часов, процеживают и пьют по 1 стакану 3 раза в день. Этот настой оказывает спазмолитическое действие, способствует отхождению камней, уменьшает воспалительные явления в мочевых путях, стимулирует желчеобразование и желчеотделение.
Сок моркови полезен при обменных артритах, остеохондрозе, радикулите (принимать по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день за 0,5 часа до еды).
При стоматите соком моркови полощите полость рта 3-5 раз в день и принимайте внутрь 2-3 раза в день по 1 /3-1 /2 стакана до еды.
При сочетании морковного сока с сельдерейным устраняется излишняя кислотность желудочного сока. Эта комбинация соков обеспечивает баланс минеральных компонентов в организме.
Сок сельдерея неплохо добавлять к морковному при лечении артритов, т. к. в нем много натрия, незаменимого в данном лечении.






Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 247 | автор: sadovod | 25 декабря 2019 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2019 (19)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
Сентябрь 2019 (25)
Август 2019 (25)
Июль 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"