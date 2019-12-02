









::. О лечебных свойствах моркови | морковь / Зелёная аптека О лечебных свойствах моркови

Морковь - двулетнее травянистое растение семейства сельдерейных. Она служит сырьем для витаминной промышленности. В пищу используют в сыром и вареном виде для приправ, соусов, гарниров, винегрета, плова, пирогов и котлет. Морковь сушат, квасят с капустой и консервируют.

Этот овощ полезен при заболеваниях, связанных с нарушением минерального обмена. Две моркови средней величины, съедаемые ежедневно, способствуют снижению содержания холестерина в крови благодаря большому количеству пектинов, которые связывают избыток холестерина.

Морковь содержит также бета-каротин, который преобразуется в витамин А. Витамин А - антиоксидант, предотвращающий образование так называемых свободных радикалов, повреждающих клетки и способствующих возникновению таких опасных заболеваний, как атеросклероз, гипертония, злокачественные новообразования.

Доказано, что морковь активизирует окислительно-восстановительные процессы, регулирует углеводный обмен, способствует эпителизации и обладает антисептическим, противовоспалительным, ранозаживляющим, а семена противоглистным действием. Из них получают и препарат, который расширяет коронарные сосуды и обладает спазмолитическим действием. Морковь препятствует развитию ожирения благодаря большому содержанию клетчатки.

В ее корнеплодах содержатся каротин, витамины С, К, РР и группы В, а также железо, фосфор, кальций, йод, медь, магний, кремний. В них найдены незаменимые аминокислоты, которые не синтезируются в организме и должны обязательно поступать с пищей, а также жирные и эфирные масла, часть из которых яв-ляются природными антибиотиками, которые не вызывают лекарственную аллергию и кандидозную инфекцию, а восстанавливают иммунологическую реактивность организма. В моркови содержатся флавоноиды, которые обеспечивают противовоспалительный эффект.

Морковь как поливитаминное средство широко используют при авитаминозах и малокровии, при общем упадке сил, а также при болезнях сердечно-сосудистой системы, расстройствах зрения, связанных с недостатком витамина А, при заболеваниях почек и печени. При ежедневном употреблении моркови снижается восприимчивость к инфекционным заболеваниям, улучшается цвет лица.

Морковь используют в лечении онкобольных. Впервые на противоопухолевые свойства этого овоща указал Н.И. Пирогов. Бета-каротин, содержащийся в моркови, способствует укреплению иммунной системы, что также важно для профилактики преждевременного старения. Однако эффективна лишь свеженатертая сырая морковь.

Морковный сок необходим при сильном кашле, продолжительной осиплости голоса и при начальной стадии туберкулеза легких. Для этого принимают сок с медом.

Наружно морковь используют при ожогах, обморожениях, долго незаживающих гнойных ранах и язвах. Соком полощут полость рта и глотку при воспалительных процессах, также используют при молочнице у детей. При сухой коже лица делают морковные маски.

Морковную ботву можно сушить и добавлять в салаты; при геморрое - 1 стол. лож. ботвы моркови и петрушки, взятых поровну, настаивать 2 часа в закрытой посуде и принимать по 1 стол. лож. 3-4 раза в день за 0,5 часа до еды.

При почечных коликах готовят настой семян моркови: 2,5 стол. лож. в термос с 0,5 л кипятка, настаивая 10-12 часов, процеживают и пьют по 1 стакану 3 раза в день. Этот настой оказывает спазмолитическое действие, способствует отхождению камней, уменьшает воспалительные явления в мочевых путях, стимулирует желчеобразование и желчеотделение.

Сок моркови полезен при обменных артритах, остеохондрозе, радикулите (принимать по 1/3-1/2 стакана 2-3 раза в день за 0,5 часа до еды).

При стоматите соком моркови полощите полость рта 3-5 раз в день и принимайте внутрь 2-3 раза в день по 1 /3-1 /2 стакана до еды.

При сочетании морковного сока с сельдерейным устраняется излишняя кислотность желудочного сока. Эта комбинация соков обеспечивает баланс минеральных компонентов в организме.

Сок сельдерея неплохо добавлять к морковному при лечении артритов, т. к. в нем много натрия, незаменимого в данном лечении.













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::. прочитало: 247 | автор: sadovod | 25 декабря 2019 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.