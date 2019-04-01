







::. Несколько практических советов при посеве огурцов на рассаду | огурец / На подоконнике Несколько практических советов при посеве огурцов на рассаду

Глубина посева семян огурца на рассаду должна составлять 1,5-2 см.

Проклюнувшиеся семена лучше класть в лунки плашмя, сверху аккуратно присыпать грунтом и полить теплой водой.

Если температура грунта в ящике будет ниже 20°С, то всходы появятся не раньше, чем че-рез 5-7 дней.

Если вы не уверены в высокой всхожести семян, то лучше помещать в лунку по 2 семечки. Впоследствии, если одно растение станет лишним, его не следует выдергивать (так как можно повредить корни другого), а лучше срезать у земли.

При прорастании семян огурцов иногда вместе с семядолями на поверхность земли выносится и семя. Нельзя пытаться оторвать его от семядоли до момента естественного отделения от растения, так как это приводит к повреждению листа.

Как только появятся всходы, температуру необходимо поддерживать в солнечные дни 19-20°С, в пасмурные дни 17-18°С, а ночью 13-14°С. Легче всего это сделать, создав на подоконнике своеобразную приоконную теплицу и оборудовать ее лампой дневного света.

При выращивании рассады огурцов в теплицах нужно соблюдать следующий температурный режим с появлением всходов: днем 20-22°С, ночью 16-17°С. Через 4-6 дней температуру вновь повышают: в солнечную погоду до 24-26°С, в пасмурную до 20-22°С, а ночью поддерживают 17-18°С. Температура воды для полива должна быть не ниже 22-24°С.

Для закаливания и предотвращения вытягивания «комнатной» рассады в условиях низкой освещенности на ночь ее надо перенести в самое прохладное место квартиры или дома. В теплицах температуру воздуха регулируют открытием форточек.

Чтобы увеличить влажность воздуха возле рассады, выращиваемой в домашних условиях, надо поставить около нее две-три банки с водой или положить на батарею мокрую тряпку. В теплице достаточно поставить емкости с водой.

Когда у растений развернутся семядольные листочки, рассаду начинают поливать теплой водой так, чтобы почвы не пересыхала. Первые дни лучше поливать из чайной ложечки, так как не закрепившиеся еще в грунте всходы легко повреждаются струей воды. Через неделю-полторы в воду для полива можно добавлять 1-2 кристалла марганцовки. Рассаду огурцов обычно выращивают без пикировки, т. к. пикировку огурцы переносят хуже, чем томаты и перцы. Но если вы решили выращивать рассаду огурцов с пикировкой, то пикировку надо производить, когда у растений разовьются два семядольных листа. Для пикировки берут только те сеянцы, которые имеют темно-зеленые семядоли и хорошую мочку корней. Такой отбор сеянцев в дальнейшем гарантирует интенсивный рост и развитие растений, повышает их жизнеспособность.

Перед пикировкой сеянцы обильно поливают теплой водой. Через полчаса их осторожно лопаточкой вынимают из ящика или бумажного пакета с комом земли, так как это способствует лучшей приживаемости. Некоторые огородники прищипывают при этом главный корень на одну треть его длины и сразу поливают теплым раствором марганцовки розового цвета.

При хорошем освещении и оптимальной температуре на 5-6-й день у сеянцев появляется первый настоящий листок, а еще через несколько дней - второй. Если почва для рассады была хорошо подготовлена, в неё были внесены все необходимые элементы питания, то подкармливать рассаду не следует. Если в почве недостаточно питания, то следует подкормить сеянцы птичьим пометом, разведенным водой в соотношении 1:20 или раствором коровяка (1:8). Можно применять и растворы огородной смеси или полного минерального удобрения.

Первую подкормку лучше делать через 2 недели после появления всходов (образование второго настоящего листа), расходуя стакан раствора на 6-8 растений, вторую - за 3-4 дня до высадки на постоянное место, расходуя стакан раствора на 2-3 растения. При второй подкормке на ведро раствора коровяка добавляют 10 г мочевины, 15 г сернокислого калия и 40 г суперфосфата. Эти удобрения можно заменить огородной смесью (85 г).

После каждой подкормки необходимо полить растения теплой водой, чтобы смыть удобрения, попавшие на стволик растения.

По мере роста рассады подсыпают землю. Причем слой подсыпаемой земли должен быть не более 2 см за один раз.

При выращивании рассады огурцов в торфоперегнойных горшочках мелкие корешки могут выходить наружу. Поэтому горшочки надо периодически переставлять, чтобы нарушить контакт этих горшочков с землей вне горшочка и заставить растение использовать землю внутри него. В это же время растения надо постепенно приучать к свежему воздуху и солнечным лучам. Для этого, как только установится теплая погода, их надо выносить на улицу в полутень на балкон или открыть окно. Но не забудьте при этом закрыть дверь, так как огурцы не любят сквозняка. Огурцы закаливают, когда температура наружного воздуха поднимается в безветренные дни до 12°С. Если у вас есть солнечный парник, то ящики с рассадой можно вынести в него, но на ночь парник следует тщательно укрывать.

Готовая к высадке рассада огурцов должна иметь в возрасте 20-25 дней три настоящих листочка и укороченное подсемядольное колено. Можно высаживать рассаду и с 4-5 листьями в возрасте 30 дней.

П. Константинов, канд. с/х наук

Газета «САДОВОД»



Выращивание рассады огурцов в домашних условиях







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::. прочитало: 71 | автор: sadovod | Сегодня, 13:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.