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::. Посев семян тыквы на рассаду и в открытый грунт | тыква / ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ
 Посев семян тыквы на рассаду и в открытый грунт
Тыква одна из любимых и популярных культур у садоводов-любителей. Родина тыквы — Мексика. А в Европу тыкву завезли в XVI веке испанцы. Из 21 вида тыквы культурными считаются только 3: крупноплодная, мускатная и твердокорая. У каждого из них имеются многочисленные подвиды.
Место для тыквы
Тыква – светолюбивое растение. Для нее отводят участки, хорошо освещаемые солнцем, но защищенные от ветров. Такими являются места с южной стороны забора, или других построек. Хорошие результаты получают при выращивании тыквы на прошлогодних компостных кучах.
Лучшими предшественниками для тыквы являются картофель, капуста и бобовые культуры, неприемлемыми – кабачок, огурец, патиссон и сама тыква.
Тыкву в нашем регионе выращивают как рассадным, так и безрассадным способами. На рассаду семена сеют не раньше, чем за 30-35 дней до высадки на постоянное место. Непосредственно в грунт высаживают рассаду тыквы и сеют семена, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва на глубине 10 см прогреется до 12оС.
При температуре ниже, посеянные семена часто загнивают и, естественно, не прорастают.
Для посева отбирают самые крупные и полновесные семена, в течение 2...3 ч их прогревают при температуре +50 - +60°С. Далее не лишней является обработка семян в растворах микроэлементов. Для обработки семян микроэлементами существуют специальные препараты, но самый простой способ – это обработка в настое золы. Древесная зола богата всеми необходимыми макро и микроэлементами. В золе нет только азота. Для приготовления раствора 1 столовую ложку древесной золы опускают в 1 л воды, размешивают, настаивают в течение 2-3 часов, затем на 2 часа опускают в подготовленный настой семена. Семена тыквы крупные, их трудно потерять в настое золы, в отличие от мелких семян других культур, которые для удобства опускают в настой в марлевом мешочке. После такой обработки семена не промывают, а приступают к посеву, или к проращиванию. Чтобы запустить процесс пробуждения семечка необходимы три фактора: тепло, влага и воздух. Семена проращивают в теплом месте, но не у отопительной батареи в мокрой тряпке в течение 2 — 3 дней. После приступают к посеву семян. Возможен посев и сухими семенами без предварительного проращивания.
Семена на рассаду высевают в персональные горшки, без последующей пикировки, диаметром 10 - 15 см, по одному семени в каждый горшочек, который наполовину заполняют почвенной смесью из перегноя, торфа и дерновой земли в соотношении 2:1:1. После семена засыпают смесью такого же состава. Глубина посева должна быть в районе 4-5 см. После производят полив.
Тыква характеризуется быстрым нарастанием массы, а соответственно и быстрым потреблении питательных элементах. Главный стержневой корень тыквы проникает в землю на глубину до 2 м и более. Но самая активная часть корней находится в пахотном слое почвы.



Почву под посевы тыквы готовят с осени
Из бахчевых культур тыква – самая отзывчивая на внесение органических удобрений. Лучшее из органических удобрений – перепревший навоз, но тыква хорошо отзывается и на внесение перегноя или компоста. Под перекопку осенью вносят 5-10 кг органических удобрений на м кв. Из минеральных удобрений по 1 ст. л. фосфорных и калийных удобрений. Весной – по 1 ч. л. карбамида на 1 м2.
На бедных почвах норму органических удобрений увеличивают. Оптимальная кислотность почвы для тыквы pH 5,5-6, если показатель pH ниже, то осенью в почву вносят известь или доломитовую муку. В год известкования почвы внесение фосфорных удобрений переносят на весну.
Если тыква выращивается на прошлогодней компостной куче, то дополнительного питания не требуется.
     Посадка рассады. В начале июня, когда минует угроза возвратных заморозков, и установится теплая погода, рассаду тыквы высаживают в грунт, в подготовленные лунки. Предварительно лунки поливают теплой водой в лунки вносят по ? чайной ложки суперфосфата и высаживают рассаду заглубляя стебель на 2-3 см. растояние между посадками для кустовых сортов 70 см, для длинноплетистых - 140 и более.
Семена тыквы сеют также, когда минует угроза возврвтных заморозков. На лёгких почвах семена сеют на глубину 6-8 см, на более тяжелых – на глубину 4-5 см. расстояние между лунками, такое же, как и для рассады.
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::. прочитало: 244 | автор: sadovod | 10 мая 2022 | Комментариев 0 |
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