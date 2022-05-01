Растим тыкву крупную и вкусную

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Тыква – одна из любимых культур садоводов-огородников.

Варёная или печёная тыква прекрасно усваивается организмом и часто применяется для диетического и детского питания.

Вырастить тыкву на своем участке не сложно. Прежде всего необходимо правильно определить место, для возделывания данной культуры, подготовить почву и своевременно и правильно произвести посев. Далее поливы, подкормки и сбор урожая.

Начнем с выбора места

Тыква – светолюбивое растение. Для нее отводят участки, хорошо освещаемые солнцем, но защищенные от ветров.

Лучшими предшественниками для тыквы являются картофель, капуста и бобовые культуры, неприемлемыми – кабачок, огурец, патиссон и сама тыква.

Тыква характеризуется быстрым нарастанием массы, а соответственно и быстрым потребность в питательных элементах.

Почву под посевы тыквы готовят с осени

Из бахчевых культур тыква – самая отзывчивая на внесение органических удобрений. Лучшее из органических удобрений – перепревший навоз, но хорошо отзывается и на внесение перегноя или компоста. Под перекопку осенью вносят 5-10 кг органических удобрений на 1 м кв. Из минеральных удобрений осенью вносят по 1 ст. л. фосфорных и калийных удобрений, весной – по 1 ч. л. карбамида на 1 м2. Оптимальная кислотность почвы для тыквы pH 5,5-6, если показатель pH ниже, то осенью в почву вносят известь или доломитовую муку.

Посев

Тыкву выращивают как рассадным, так и безрассадным способами. На рассаду семена сеют за 30-35 дней до высадки на постоянное место. Тыква плохо переносит пересадки, поэтому семена сеют сразу в персональные тары. Непосредственно в грунт семена тыквы сеют, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва на глубине 10 см прогреется до 12оС.

При температуре ниже, семена часто загнивают и, естественно, не прорастают. Глубина заделки семян от 4 до 6 см. Растения размещают не ближе метра друг от друга.

Подкормки

За период вегетации проводят две, иногда 3 подкормки: первую в фазе 3–5 листьев, вторую – в начале образования плетей. Первую подкормку производят раствором на 10 л воды аммиачной селитры 4-7 г, суперфосфата 5-10 г, сульфата калия 4-6 г, сульфата магния 3-5 г. Вторую, а при необходимости и третью подкормку проводят таким же раствором, но без магниевого удобрения.

Хорошие результаты получаются при выращивании тыквы на прошлогодних компостных кучах. В этом случае подкормок не требуется.

Уход

Уход за растениями, кроме подкормок, заключается в рыхлении почвы, борьбе с сорняками, поливах, правильном формировании. Поливы тыквы производят обильно, промачивая корнеобитаемый слой, но не так часто, как поливы огурца.

Налив и созревание плодов ускоряет засыпка боковых

плетей землей на расстоянии 50-60 см от главного стебля. На присыпанном стебле вскоре образуются корни.

Чтобы получить крупные плоды, растение надо сформировать. Лучше формировать растение в два стебля, оставив на них всего 3-4 плода. Над плодами оставляют по 4-5 листьев, затем точки роста прищипывают. Чтобы плоды не загнивали, необходимо под них подкладывать дощечки или фанерки.

Уборка урожая

Плоды срезают по мере их созревания. Плоды срезают вместе с плодоножкой, так они лучше и дольше хранятся.

Рецепты из тыквы

Оладьи из тыквы. Очищенную тыкву без семян пропускаем через мясорубку. В полученную массу добавляем взбитое яйцо, соль, соду, гашеную уксусом, и муку. На 1 кг тыквы - 2 яйца, 1 стакан муки (смесь должна быть, как густая сметана), пол чайной ложки соды, соль - по вкусу. Все тщательно перемешиваем и готовим оладьи на сковородке.

Каша из тыквы. Очищенную тыкву без семян разрезаем на кубики (2-3 см), складываем на дно кастрюли, подготавливаем пшено. Его нужно перебрать, вымыть и насыпать в кастрюлю с тыквой. Добавить воды, чтобы она полностью покрыла кубики тыквы, соль и варим. За 5 минут до готовности добавляем сливочное масло. Воду можно заменить молоком. На 1 кг тыквы - 1 кг пшена.

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В. Петров











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::. прочитало: 72 | автор: sadovod | Сегодня, 09:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.