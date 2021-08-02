|Вредители томатов и меры борьбы с ними
Тля
Самый распространенный паразит, и повреждает он не только помидоры, но и многие другие растения. Он переносит более сотни вирусов, к примеру, мозаика томата. Главная питательная среда тли – молодые и стареющие листья. После поражения тлей они желтеют.
Апрель-июнь – период увеличения доли крылатых самок и числа зон поражения. Когда на листьях только начинают формироваться колонии паразитов, признаков повреждения не видно. Очаги, на которых размножается тля, присматриваются лишь с началом ее расселения.
Тепличная белокрылка
Это насекомое бледно-желтого цвета внешне похоже на моль. Его длина – 1-1,5 мм. Белые крылья паразита покрыты белым налетом. В тепличных условиях белокрылка развивается круглый год и дает от 10 до 16 поколений.
Одно поколение развивается от 20 до 40 дней. Но, в конечном итоге, все решает температура и влажность. Наиболее благоприятные условия для развития тепличной белокрылки – температура +21 - +27оCЮ относительная влажность 60–75%.
Личинки и взрослые белокрылки высасывают сок растений, в результате чего листовая пластина желтеет. При большой численности популяции растения зацветают, созревают и плодоносят с опозданием. Урожайность снижается. А помимо непосредственного вреда, который белокрылки причиняют растениям, на сахаристых выделениях личинок особей появляются очень вредные грибки.
Берегите теплицу от появления белокрылки. Любая возможность для ликвидации зимующих насекомых, сохраняющихся, как правило, в теплых помещениях на живых растениях, должна быть использована. Например, химическая дезинсекция теплиц в промежутке между выращиванием культур.
Моль томатная
Томатная моль (Тута Абсалюта) – один из самых опасных вредителей. Высокая скорость развития и большое количество поколений в пределах одного сезона – все это способствует охвату обширного пространства, и, как следствие, полного уничтожения урожая.
И личинка, и гусеница может погубить растения и повредить плоды. Однако вред Тута Абсолюта распространяется исключительно на незрелые плоды. Особь откладывает яйца. Из них появляются гусеницы, и они моментально начинают истреблять листья и стебли культур. Растения погибают, и происходит это очень быстро.
Томатная моль родом из Южной Америки, и, как у паразита чужеродного вида, естественных врагов, способных остановить распространение, у нее мало. А ввиду ее способности культивировать устойчивость к пестицидам на протяжении сезона, подобрать подходящие пестициды для уничтожения столь плодовитого и живучего вредителя, крайне сложно.
Паутинный клещ
Паутинный клещ выглядит следующим образом: тело небольшого размера, от 0,3 до 0,5 мм и овальной формы, обычно светло-зеленого или буроватого оттенка. Редко, но встречаются особи ярко-красного цвета.
Их можно увидеть на стеблях, плодах, листьях – как на нижней, так и на верхней их стороне листьев. Клещ оплетает растения паутиной и питается содержимым их клеток. Это приводит к существенным изменениям обмена веществ культур и их полному угнетению.
Сначала на листьях появляется мраморный рисунок, после чего они приобретают бурую окраску и засыхают. Самая уязвимая зона – верхний ярус листа. Растения, пораженные паутинным клещом, постепенно погибают. Урожайность падает, внешний вид плодов оставляет желать лучшего.
Кроме того, самки паутинного клеща обыкновенного могут впадать в диапаузу, и это осложняет их ликвидацию.
Минер
Активность этого коварного вредителя приходится, как правило, на летне-осенний цикл выращивания помидоров. Самки минеров прокалывают ткани растений хоботком, а затем высасывают из них сок или откладывают яйца.
Наибольший вред растениям наносят личинки коричневатого или желтовато-белого цвета. Их длина – 2-3 мм. Минеры прогрызают в листьях минированные ходы, и это продолжается несколько дней. Следующая стадия – окукливание внутри или на их поверхности листа.
Лист, на котором отметился минер, утрачивает способность к фотосинтезу. Результат нашествия минера – скудный урожай.
Как бороться с непрошеными гостями и болезнями
Клейкая ловушка
Механический способ ликвидации вредоносных насекомых, клейкая ловушка – эффективный и безопасный вариант. Рекомендуется для использования в теплице. Такая ловушка помогает оценить степень поражения.
Защитить помидоры, произрастающие в теплице, помогут ловушки с синей, желтой или черной поверхностью. На ловушку нанесен специальный энтомологический клей. Синяя поверхность привлечет трипсов, желтая – крылатую тлю и белокрылок, а черная – томатную моль.
Ловушки с феромонами
Если вы планируете провести массовый отлов томатной моли или наблюдение за растениями на предмет появления незваных гостей, можно подвесить ловушки, содержащие феромоны. Рекомендуемая высота – 1,0-1,5 м.
А по истечении 2-4 недель с момента установки, клеевой вкладыш с попавшимися насекомыми или запыленный, следует поменять. Феромонный диспенсер также подлежит замене – через 4-6 недель после того, как вы его установили.
В целях наблюдения за популяцией томатной моли достаточно 1-2 феромонных ловушек на 1 гектар. Оптимальное количество ловушек для полноценного отлова – 15-30 штук на гектар.
Пестициды
Пестицииды — химические средства, которые применяют не только для уничтожения насекомых, паразитов и лечения растений, но и для угнетения сорняков.
Они подразделяются на:
Большинство пестицидов ядовиты – они отравляют организмы-мишени. Стерилизаторы, т. е. вещества, провоцирующие бесплодие вредителей, а также ингибиторы роста также относятся к пестицидам.
- гербициды для борьбы с сорными растениями;
- инсектициды для устранения вредоносных насекомых;
- фунгициды – ликвидаторы патогенных грибов;
- зооциды от нашествия грызунов и т.д.
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