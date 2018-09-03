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::. Белокрылка в теплице: меры борьбы | Здоровье дачного участка
Белокрылка в теплице: меры борьбы
В теплице создаются благоприятные условия для роста и плодоношения овощных культур. И именно такие условия становятся привлекательными для многих вредителей, в первую очередь белокрылки, которой так нравится теплый влажный микроклимат защищенного грунта.
Взрослая особь этого насекомого – миниатюрный белоснежный мотылек с тельцем длиной не более 0,2 см. Под нежным обликом этого создания скрывается невероятное коварство: бабочка активно высасывает соки из листьев и побегов самых разнообразных огородных культур – томатов, огурцов, перца, капусты и др., и своей необычайной прожорливостью сильно ослабляет растения. Добавляет проблем липкий налет на поврежденных листьях и побегах, который насекомые выделяют в процессе своей вредоносной деятельности, - он становится благоприятной средой для развития грибковых заболеваний.
Вред овощам приносят не только взрослые особи белокрылки, но и их многочисленные личинки, которые вылупляются на обратной стороне листовых пластин и тут же начинают высасывать из них соки. Потомство бабочек имеет крошечные размеры – не более 1 мм, поэтому трудно различимо невооруженным глазом. Невелики размеры и самих бабочек. Садоводы нередко узнают об их присутствии в теплице только когда начинают замечать существенное отставание в развитии растений, липкий налет на их листве, а при встряхивании кустов – стаи белых мотыльков, которые пугливо разлетаются в разные стороны.
В обогреваемых теплицах этот вредитель способен размножаться круглый год, в теплицах без обогрева активно размножается на протяжении всего теплого времени года. За 1-1,5 месяца насекомое проходит стадию личинки и превращается в половозрелую особь, которая тут же приступает к яйцекладке. Если не проводить защитных мероприятий, массово расплодившиеся насекомые быстро подорвут здоровье тепличных культур и оставят садовода без урожая.
В этом деле хорошо зарекомендовал себя механический метод борьбы. Для этого необходимо вначале сбить струей воды из шланга взрослых особей с кустов, а затем с помощью губки и мыльного раствора (100 г мыла на 0,6 л воды) тщательно смыть с листвы растений липкий налет – вместе с ним удалятся яйцекладки и личинки насекомого.
Можно пойти другим путем - приобрести в специализированном магазине естественного врага белокрылки по имени энкарзия (Encarsia Formosa) и подселить его в теплицу (на 1 м? помещения нужна всего 1 особь энкарзии). Самки этого паразитического наездника быстро распознают врага и отложат яйца в его личинок, которые спустя короткое время погибнут. Сама энкарзия, истребившая всех врагов и оставшаяся без пропитания, тоже погибает.
Можно протянуть к теплице удлинитель и подключить к нему фумигатор с пластиной от комаров. Перед этим нужно закрыть все окна и двери в помещении и оставить фумигатор включенным на несколько часов. Недостаток метода – гибель помимо белокрылки и всех остальных обитателей теплицы, в т.ч. полезных.
Более щадящий подход - развешивание в помещении липких клеевых ловушек желтого цвета (именно такой оттенок привлекателен для белокрылки). Ловушки нужно закрепить на уровне макушек растений и периодически встряхивать кусты – испуганные бабочки массово устремляются на желтый «маяк».
При массовом размножении вредителя на помощь приходят растворы инсектицидов, среди которых стоит отметить такие препараты, как Фуфанон, Алиот, Конфидор, Искру, Актару и др. Однако в период созревания урожая применении химикатов оказывается неуместным, поскольку предполагает длительный период ожидания после обработки растений до сбора плодов. В этом случае могут пригодиться народные методы – опрыскивание растений пахучими растворами, запах которых заставит вредителя покинуть оккупированную территорию.
Хороший эффект дает настой полыни. Для его приготовления измельченной травой нужно заполнить ведро на ? и залить 10 л воды. Настоянный в течение 2 суток раствор процеживают и используют для опрыскивания 1-2 раза в 7-10 дней.
Не менее действенен чесночный настой, который готовят из 10 л воды и 200-250 г измельченных зубков. Раствор выдерживают сутки, а затем используют для обработок с таким же интервалом.
Белокрылка, появившаяся в теплице в текущем сезоне, несет угрозу и для посадок следующего года, поэтому после сбора урожая необходимо снизить эти риски:
  - Собрать и сжечь все растительные остатки и сорняки;
  - Перекопать почву, но не разравнивать поверхность до весны;
  - Тщательно продезенфицировать помещение (особый акцент - на щели и стыки теплицы);
  - По возможности частично разобрать тепличный каркас либо на зиму оставить форточки и двери помещения    открытыми, чтобы дать возможность морозу погубить устроившихся на зимовку особей вредителя.
Для белокрылки губительны температурные значения ниже +10°С, в остальной период насекомые чувствуют себя прекрасно. Поэтому не забывайте тщательно осматривать тепличные посадки не только летом, но и осенью и в случае угрозы незамедлительно приступайте к борьбе с этим коварным вредителем.
Кудрина Ирина
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::. прочитало: 47 | автор: sadovod | Сегодня, 11:00 | Комментариев 0 |
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