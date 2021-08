::. Томаты. Особенности в биохимических процессах роста | Овощеводство / томаты Томаты. Особенности в биохимических процессах роста

Культура томатов имеет свои особенности в биохимических процессах роста, развития и плодообразования. Специфические функции несут разные элементы питания. Достаток азота (без избытка) обусловливает постоянный синтез белка. Нехватка элемента тормозит рост из-за накопления в тканях ингибиа – глюкозида. Калий способствует передвижению по растению образованных белков, участвует в создании ферментных систем, превращении фосфоро-органических соединений. Кальций закрепляет в клетках крахмал. Бор обеспечивает приток углеводов к точкам роста и генеративным органам. Сера способствует синтезу белков. Медь участвует в образовании хлорофилла. Образованию ростовых веществ и самому росту способствует цинк. Литий оказывает влияние на качественный состав органических кислот. На качество томатных плодов, которое изменяется в зависимости от периодов выращивания, оказывают влияние: фосфор (углеводный обмен и накопление витамина C), железо (витамин C), молибден (сухое вещество), кобальт (сахара).

Продуктивность кистей томатов зависит от интенсивности биохимических процессов в вышерасположенных листьях, которые питают плоды. В томатных плодах (как и в вегетативных частях) имеются: крахмал, сахар, клетчатка, пектин, белки, жиры, органические кислоты, витамины, ферменты, алкалоиды (соланин, томатин), пигменты.

Рост плодов продолжается до тех пор, пока не вырастут семена, выделяющие необходимые количества ростовых веществ (ауксинов) в мясистые ткани плодов. Ауксины и витамины, перемещаясь из листьев в бутоны, цветки, обеспечивают завязывание и рост плодов. С прекращением роста семян выделение ауксинов останавливается, а плоды приобретают окончательные размеры. В растущих плодах преобладает крахмал, а к моменту созревания увеличивается сахаристость (за счет глюкозы). Перезревшие плоды теряют сахара, в них возрастает кислотность. По мере созревания плодов в них снижается содержание витамина C, но увеличивается количество каротина. В целом каротина больше в плодах из открытого грунта по сравнению с тепличными. Плоды в начале порозовения обладают повышенными питательными свойствами из-за широкого набора поступивших полезных веществ к моменту за 4-6 дней до покраснения. В развивающихся плодах кислот бывает меньше, они концентрируются около семян, препятствуя их преждевременному прорастанию. Во внутренних и внешних стенках плодов больше сахаров и в целом сухих веществ. Чем больше семян в плодах, тем они кислее. Повышенную кислотность имеют лежкие сорта с крупными семенными камерами.

Хорошо подходят для хранения плоды с повышенными количествами биохимических соединений. Сахара, кислоты, витамины и пектины являются основой внутреннего (вкусового) качества плодов томатов; внешнее качество (окраска) связана с увеличенным содержанием ликопина и каротина. При низком содержании кислот в плодах их вкус не улучшается, а высокая кислотность в сочетании с повышенной сахаристостью не снижает вкуса плодов. Листья томатов содержат больше лимонной кислоты, чем яблочной. Последняя заметно увеличивается при оплодотворении цветков. Содержание обеих кислот резко падает в конце вегетации. При созревании плодов в листьях снижается количество сахаров, белков и витамина C. Защитные реакции растений формируются также на биохимической основе с участием ряда ферментов, которые противостоят, например, вирусным инфекциям.

Э. Феофилов, засл. агроном России















Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Биохимия овощных культур

Зависимость формирование органов растений от минерального питания

Элементы необходимые растениям: магний

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ОВОЩНЫХ РАСТЕНИЯХ

ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ

::. прочитало: 141 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.