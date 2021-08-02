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::. Биохимия овощных культур | Овощеводство
Биохимия овощных культур
Микроэлементы улучшают передвижение сахаров из листьев в побеги и репродуктивные органы. Сахара же являются исходным материалом для образования белков, жиров, витаминов, стимуляторов роста и других соединений, необходимых для благоприятного обмена веществ в культурах. Наличие достаточного количества сахаров в растениях и их распад в нужных пропорциях – необходимые условия для оптимизации усвоения серы, азота и фосфора.
 Сахара являются основным дыхательным материалом. Процессы дыхания обеспечивают растения необходимой энергией для роста, а также высокоактивными веществами, участвующими в обменах внутри каждой клетки. Частично в дыхании участвуют белки, жиры и органические кислоты. При этом все они подвергаются многообразным превращениям. Дыхание в растениях использует органические соединения, создаваемые при помощи фотосинтеза. Эти соединения (ассимиляты) транспортируются по всем органам (от корней до семян). Разностороннее регуляторное действие на движение ассимилятов оказывают фитогормоны и другие активные вещества. Гормоны в качестве регуляторов роста могут быть стимуляторами (ауксины, гиббереллины, цитокинины), ингибиторами (этилен) или ответственными за заложение и формирование цветков (актезин).
 Сам процесс цветения растений представляет результат сбалансированного действия стимулирующих и ингибирующих (тормозящих) веществ. С системой дыхательных ферментов – активаторов процесса – тесно связан витамин C. Он выполняет важную роль в различных процессах жизнедеятельности всех культур, в приспособлении их к неблагоприятным (в частности, температурным) условиям среды. Обилие форм органических соединений подчиняется единству путей их биологического синтеза. Первыми продуктами усвоения азота корнями являются аминокислоты, а уже из них образуется множество других соединений. При высокой интенсивности фотосинтеза и повышенного оттока ассимилятов, в корнях могут синтезироваться восемь аминокислот, а ночью (без фотосинтеза ) – всего три.  
 Свободные аминокислоты в вегетативных органах растений нужны для активного образования белков и нормального развития. Все клетки растений обладают способностью к синтезу белков, но по мере их старения распад белков начинает превышать синтез. Биохимические процессы в листьях через синтез белков других веществ осуществляются в тесной связи роста и содержания пигментов. Участие хлорофилла в процессах роста связано с витамином C. Хлорофилл действует в содружестве с каротином и его производными (каротиноидами). Последние достаточно разнообразны и представляют собой углеводороды, спирты, альдегиды, сложные эфиры, глюкозиды, органические кислоты и другие вещества. Каротин и окисленные формы желтых пигментов непосредственно влияют на рост, стимулируя синтез белков. Содержание каротина в растениях регулируют минеральные элементы (азот, сера и др.), влияющие на синтез белков. Активизация биохимических реакций при формировании и созревании семян связана с превращением более простых по строению веществ, поступающих в семена из других органов, в более сложные. Существенную роль тут играют сахара, преобразующиеся в крахмал и другие важные соединения, необходимые семенам для продолжительной сохранности. Образованием семян через ферментные системы активно управляют микроэлементы.
Э. Феофилов, засл. агроном России




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::. прочитало: 64 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 |
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