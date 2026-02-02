Вход Регистрация
::. Несколько советов по выбору сортов томата | Овощеводство / томаты
Выбор сорта или гибрида томатов – это первый шаг к богатому урожаю вкусных плодов. Но с таким разнообразием сортов и гибридов бывает сложно определиться в выборе.
Давайте попробуем
И начнем с назначения урожая
От того, зачем вы выращиваете помидоры, зависит выбор сорта или гибрида:
- Для консервации подходят небольшие плотные плоды, с толстой шкуркой, например, "Де барао", "Ракета", и другие. Эти помидоры также подойдут и для потребления в свежем виде.
- Если хотите полакомиться вкусными помидорами– остановитесь на крупных мясистых томатах типа таких как "Бычье сердце", "Розовый гигант" и на других.

Что выбрать, гибрид или сорт?
Обозначение «F1» на упаковке указывает на то, что эти семена — гетерозисные гибриды. Гибриды отличаются лучшей сопротивляемостью к болезням, устойчивостью к неблагоприятным условиям. Но если вам понравится данный гибрид, то самостоятельно получить семена томатов с такими же свойствами не получится. Полученные скрещиванием признаки гибридов расщепляются в будущих поколениях. Семена полюбившегося гибрида придется приобретать в следующим сезоне.

Смотрим следующие надписи на покетиках.
И видим: индетерминантные, полудетерминантные, детерминантные и супердетерминантные сорта и гибриды томатов.
Давайте разберемся, что это, и на чем остановиться.
Индетерминантные не прекращают свой рост без нашего участия, всегда имеют между соцветиями 3 листа. Такие растения обязательно пасынкуют и формируют чаще в 1 стебель. На пакетиках с семенами такой тип роста иногда обозначают, как васокорослые.
Следующая группа сортов и гибридов - с полудетерминантным типом роста. Они сами заканчивают рост соцветием, достигают 1,5 метра и более. Формируют такие растения в 1, 2, и даже 3 стебля.
У детерминантных сортов первая цветочная кисть формируется после 5-7 листа, и новые кисти закладываются через каждые 2 листа, прекращают свой рост после завязывания как правило 4-5 кистей.  
Формируют такие растения в 2 - 3 стебля и более.
Ну а для открытого грунта лучше всего подойдут супердетерминантные сорта и гибриды. Это низкорослые растения, сами завершают свой рост
Их можно формировать так же, как и детерминантные, а иногда их не подвязываю и не формируют.
В теплице можно выращивать все вышеперечисленные сорта и гибриды, но для оптимального использования всего объема теплицы я выращиваю в теплице индетерминантные и полудетерминантные гибриды.
Как правило, томаты с детерминантным и супердетерминантным типом роста по своим биологическим свойствам являются более скороспелыми.

Ну и конечно же необходимо учитывать вкусовые качества плодов. Мне нравятся Бычье сердце, гигант лимонный, Де барао и другие. Но как говорят на вкус и цвет, товарищей нет.
Г. Соколов
автор: sadovod | 10 февраля 2026
