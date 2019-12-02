АГРО - 2020 - 20-я Специализированная выставка

Место проведения: Армада, конгресс-центр (Оренбург, Россия)

Даты проведения: 26 февраля-28 февраля 2020 г.

Организаторы: Правительство Оренбургской области; Торгово-промышленная палата Оренбургской области; УралЭкспо



Тематические разделы выставки:

- Сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь;

- Передовые технологии сельхозпроизводства;

- Оборудование для переработки, фасовки и хранения сельхозпродукции;

- Оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности;

- Растениеводство;

- Средства защиты растений;

- Удобрения;

- Технологии выращивания, сбора и хранения сельскохозяйственной продукции;

- Животноводство;

- Пчеловодство;

- Ветеринария;

- Ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструменты;

- Лекарственные препараты для животных;

- Питание для животных, концентраты и премиксы, передовые технологии ухода за животными;

- Сельские и садовые дома, инвентарь;

- Сырье для производства продуктов питания и напитков;

- Продукты питания, ингредиенты;

- Информационные технологии в сельском хозяйстве.

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