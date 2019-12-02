Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

ООО "Экоплат"
Экологичная отделка,теплозвукоизоляция,плиты
Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. АГРО - 2020 | Выставки для садоводов
АГРО - 2020 - 20-я Специализированная выставка
Место проведения: Армада, конгресс-центр (Оренбург, Россия)
Даты проведения: 26 февраля-28 февраля 2020 г.
Организаторы: Правительство Оренбургской области; Торгово-промышленная палата Оренбургской области; УралЭкспо

Тематические разделы выставки:
- Сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь;
- Передовые технологии сельхозпроизводства;
- Оборудование для переработки, фасовки и хранения сельхозпродукции;
- Оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности;
- Растениеводство;
- Средства защиты растений;
- Удобрения;
- Технологии выращивания, сбора и хранения сельскохозяйственной продукции;
- Животноводство;
- Пчеловодство;
- Ветеринария;
- Ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструменты;
- Лекарственные препараты для животных;
- Питание для животных, концентраты и премиксы, передовые технологии ухода за животными;
- Сельские и садовые дома, инвентарь;
- Сырье для производства продуктов питания и напитков;
- Продукты питания, ингредиенты;
- Информационные технологии в сельском хозяйстве.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 23 | автор: sadovod | Сегодня, 11:13 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 


Реклама





календарь
«    Декабрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Декабрь 2019 (23)
Ноябрь 2019 (20)
Октябрь 2019 (24)
Сентябрь 2019 (25)
Август 2019 (25)
Июль 2019 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"