|АГРО - 2020 - 20-я Специализированная выставка
Место проведения: Армада, конгресс-центр (Оренбург, Россия)
Даты проведения: 26 февраля-28 февраля 2020 г.
Организаторы: Правительство Оренбургской области; Торгово-промышленная палата Оренбургской области; УралЭкспо
Тематические разделы выставки:
- Сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь;
- Передовые технологии сельхозпроизводства;
- Оборудование для переработки, фасовки и хранения сельхозпродукции;
- Оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности;
- Растениеводство;
- Средства защиты растений;
- Удобрения;
- Технологии выращивания, сбора и хранения сельскохозяйственной продукции;
- Животноводство;
- Пчеловодство;
- Ветеринария;
- Ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструменты;
- Лекарственные препараты для животных;
- Питание для животных, концентраты и премиксы, передовые технологии ухода за животными;
- Сельские и садовые дома, инвентарь;
- Сырье для производства продуктов питания и напитков;
- Продукты питания, ингредиенты;
- Информационные технологии в сельском хозяйстве.
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»