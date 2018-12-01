19-я Специализированная выставка «АГРО - 2019»

Место проведения: г.Оренбург, СКК «Оренбуржье» (пр-т Гагарина, 21/1),

Даты проведения: 27 февраля-3 марта 2019г.

Организаторы: Правительство Оренбургской области, Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», ООО «УралЭкспо»

460036, г. Оренбург, ул. Северная, 12

Выставочный центр: (3532) 67-11-01, 67-11-02

E-mail: uralexpo@yandex.ru, uralexpo@esoo.ru



РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

- Сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь

- Передовые технологии сельхозпроизводства

- Оборудование для переработки, фасовки и хранения сельхозпродукции

- Оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности

- Растениеводство

- Средства защиты растений

- Удобрения

- Технологии выращивания, сбора и хранения сельскохозяйственной продукции

- Животноводство

- Пчеловодство

- Ветеринария

- Ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструменты

- Лекарственные препараты для животных

- Питание для животных, концентраты и премиксы, передовые технологии ухода за животными

- Сельские и садовые дома, инвентарь

- Сырьё для производства продуктов питания и напитков

- Продукты питания, ингредиенты

- Информационные технологии в сельском хозяйстве

- Экология в сельском хозяйстве

- Оборудование и технологии для переработки отходов, биотехнологии

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