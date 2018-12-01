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::. 19-я Специализированная выставка «АГРО - 2019» | Выставки для садоводов / Выставки в России
19-я Специализированная выставка «АГРО - 2019»
Место проведения: г.Оренбург, СКК «Оренбуржье» (пр-т Гагарина, 21/1),
Даты проведения: 27 февраля-3 марта 2019г.
Организаторы: Правительство Оренбургской области, Союз «Торгово-промышленная палата Оренбургской области», ООО «УралЭкспо»
460036, г. Оренбург, ул. Северная, 12
Выставочный центр: (3532) 67-11-01, 67-11-02
E-mail: uralexpo@yandex.ru, uralexpo@esoo.ru

РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:
- Сельскохозяйственная техника, оборудование и инвентарь
- Передовые технологии сельхозпроизводства
- Оборудование для переработки, фасовки и хранения сельхозпродукции
- Оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности
- Растениеводство
- Средства защиты растений
- Удобрения
- Технологии выращивания, сбора и хранения сельскохозяйственной продукции
- Животноводство
- Пчеловодство
- Ветеринария
- Ветеринарное и зоотехническое оборудование и инструменты
- Лекарственные препараты для животных
- Питание для животных, концентраты и премиксы, передовые технологии ухода за животными
- Сельские и садовые дома, инвентарь
- Сырьё для производства продуктов питания и напитков
- Продукты питания, ингредиенты
- Информационные технологии в сельском хозяйстве
- Экология в сельском хозяйстве
- Оборудование и технологии для переработки отходов, биотехнологии
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::. прочитало: 27 | автор: sadovod | Вчера, 18:27 | Комментариев 0 |
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