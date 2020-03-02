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::. ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА "ДАЧНЫЙ СЕЗОН" 2020 | Выставки для садоводов
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА "ДАЧНЫЙ СЕЗОН"
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М. Нагибина,30, ГК «ДонЭкспоцентр»
Даты проведения: 02-05 апреля 2020 г.
Организаторы: ГК «ДонЭкспоцентр»
тел.: (863) 268-77-47
e-mail: pr1@donexpocentre.ru
Подробная информация о выставке на сайте https://www.donexpocentre.ru/ru/events/dachniy-sezon-vesna/

Для садоводов и огородников:
- Плодовые деревья и кустарники: вишня, черешня, яблоня, груша, слива, шелковица, персик, абрикос, айва и др.
- Более 100 сортов роз: бордюрные, парковые, плетистые
- Экзотические саженцы: кизил, гранат, хурма, годжи и д.р.
- Ягодные культуры: виноград, малина, ежевика, клубника, смородина
- Элитные семена и растения
- Деревья и кустарники для озеленения участка: туя, можжевельник, сосна, ель, барбарис, кизильник, береза, клен и др.
- Редкие и новые сорта растений для коллекционного сада: карликовые ели и сосны, штамбовые гортензии, зимующие магнолии, японские клены, кедровый стланик, пихта корейская, береза гималайская, рябина, зверобой и др.
- Растения для пряного сада: лаванда, сантолина, тимьян, базилик, тысячелистник, монарда и др.


Для цветоводов:
Если Вы любите окружать себя прекрасным – выставка порадует Вас сумасшедшим ассортиментом цветов разных сортов и оттенков! Классические розы или экзотические орхидеи – среди огромного многообразия Вы найдете именно те цветы, которые придутся по душе!

- Более 100 сортов роз: бордюрные, парковые, плетистые, английские, чайно-гибридные
- Более 50 видов тюльпанов: бахромчатые, зеленоцветковые, попугайные, махровые, лилиецветные
- Однолетние цветы: бархатцы, гвоздика, календула, петуния, сальвия и др.
- Многолетние цветы, которые будут радовать Вас не один год: герань, традесканция, ирис, хризантема, эхинацея, астра, флокс, анимон, лилейник и др.
- Лотосы и кувшинки для украшения декоративных прудов
- Вьющиеся цветы для декорирования заборов, стен и беседок
- Декоративные цветы для выращивания в горшках: фиалка, глоксиния, орхидея, филодендрон, монстера, цикламен, бегония, гиацинт, традесканция и др.

Для тех, кто живет в частном доме и для любителей комфортного загородного отдыха:
- Ландшафтный дизайн: озеленение и благоустройство территорий
- Садовые беседки и мебель
- Строительство бань и саун: от проекта до готового объекта

Приходите на выставку и Вы обязательно выберете то, о чем давно мечтали!
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::. прочитало: 36 | автор: sadovod | Вчера, 17:02 | Комментариев 0 |
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