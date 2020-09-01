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::. "Петербургская зелёная неделя-2020" | Выставки для садоводов
"Петербургская зелёная неделя-2020"
XI – выставка-продажа товаров для дачников и приусадебных хозяйств
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Дворец культуры им. Кирова
Даты проведения: 24-27 сентября 2020
Организаторы: Группа компаний «ФАРЭКСПО»
196105, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 8,
тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 626, 627, 630)


Вас ждет широкий ассортимент посадочного материала, который районирован под Северо-Западный регион: декоративные и плодово-ягодные деревья и кустарники, многолетники и многое другое. Не обходиться выставка и без средств защиты и удобрений для растений, инструментов и инвентаря от специализированных производственных компаний. Участники подготовили живые изгороди и дизайнерские элементы, которые непременно украсят ваш сад. Дачники и садоводы смогу проконсультироваться со специалистами, узнать ценные советы и секреты по уходу за садом и урожаем.
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::. прочитало: 39 | автор: sadovod | Вчера, 21:18 | Комментариев 0 |
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