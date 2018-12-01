|"Петербургская зелёная неделя-2019"
IV - выставка-продажа товаров для дачников и приусадебных хозяйств
Место проведения: Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.8, ст. метро «Парк Победы» "СКК".
Даты проведения: 18-21 апреля 2019 г.
Организаторы: Группа компаний «ФАРЭКСПО»
196105, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 8,
тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 626, 627, 630)
Тематические разделы:
- Приусадебное растениеводство (семена, рассада, саженцы, клубне-луковицы)
- Садово-огородный инструмент
- Удобрения, средства защиты растений
- Садовая мини-техника
- Электроинструмент
- Садовая скульптура и мебель, кованые изделия, ландшафтная керамика
- Дачная мебель, печи, камины
- Садовая одежда, обувь, перчатки
- Специализированная литература
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