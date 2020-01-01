

"Петербургская зелёная неделя-2020"

I X – специализированная выставка-продажа товаров для дачников и приусадебных хозяйств

Место проведения: 16-19 апреля 2019 г. Санкт-Петербург, Большой В. О. пр., 103, м. «Приморская», Ленэкспо, 7 павильон.

- 23-26 апреля 2019 г.Санкт-Петербург, ЭкспоФорум, Петербургское шоссе 64 к1 лит. А, Санкт-Петербург, 196140



Даты проведения: 16-19 апреля 2019 г., 23-26 апреля 2020 г.

Организаторы: Группа компаний «ФАРЭКСПО»

196105, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 8,

тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 626, 627, 630)



Специализированная выставка-продажа «Петербургская зеленая неделя» – главное событие для дачников и садоводов Санкт-Петербурга: более 50 питомников и 150 участников представят широкий ассортимент посадочного материала, районированного для Северо-Западного региона.

На выставке представлены:

растения (саженцы, рассада, семена)

удобрения, защита растений ( органические и минеральнеы удобрения, грунты, наполнители)

садовый инструментарий (средства малой механизации, системы полива, садовый инвентарь)

обустройство участка (парники, теплицы, компостеры, сопутствующие товары)

благоустройство (ландшафтный дизайн, дачная мебель, системы освещения и т. д.)

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