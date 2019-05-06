|"Петербургская зелёная неделя-2019"
X – выставка-продажа товаров для дачников и приусадебных хозяйств
Место проведения: г. Санкт-Петербург, пр. Ю. Гагарина, д.8, ст. метро «Парк Победы» "СКК". Петербургский СКК.
Даты проведения: 26-29 сентября 2019г.
Организаторы: Группа компаний «ФАРЭКСПО»
196105, Санкт-Петербург, пр. Гагарина, 8,
тел./факс: (812) 777-04-07, 718-35-37 (доб. 626, 627, 630)
«Петербургская зеленая неделя» - это
-Питомники и производители
-более 20 000 посетителей ежедневно
-консультации опытных садоводов
-широкий выбор товаров – от саженцев и семян до малой сельхозтехники
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