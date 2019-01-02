|"АГРОРУСЬ-2019" - международная агропромышленная выставка-ярмарка.
Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»
Даты проведения: 10-12 июля 2019 г.
Организаторы: ЭкспоФорум-Интернэшнл
Телефоны: ( 812) 240 40 40, доб. 2188, 2235
Тематические разделы выставки:
- импортозамещение;
- инновационные научные разработки и технологии;
- сельскохозяйственная техника;
- оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной и рыбной продукции;
- животноводство, звероводство, птицеводство;
- растениеводство. Удобрения. Семена. Теплицы;
- продукты питания и напитки. Пищевые добавки;
- экология и энергосбережение;
- услуги для АПК;
- агрострахование и сельскохозяйственная кооперация;
- транспорт и логистика.
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