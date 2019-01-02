"АГРОРУСЬ-2019" - международная агропромышленная выставка-ярмарка.

Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Даты проведения: 10-12 июля 2019 г.

Организаторы: ЭкспоФорум-Интернэшнл

Телефоны: ( 812) 240 40 40, доб. 2188, 2235





Тематические разделы выставки:

- импортозамещение;

- инновационные научные разработки и технологии;

- сельскохозяйственная техника;

- оборудование для переработки и хранения сельскохозяйственной и рыбной продукции;

- животноводство, звероводство, птицеводство;

- растениеводство. Удобрения. Семена. Теплицы;

- продукты питания и напитки. Пищевые добавки;

- экология и энергосбережение;

- услуги для АПК;

- агрострахование и сельскохозяйственная кооперация;

- транспорт и логистика.

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»