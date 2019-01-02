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"Всё для сада и огорода - 2019" - 13-я Специализированная выставка-ярмарка

Дата проведения:10-12 мая 2019г.

Место проведения: Россия, г. Чита, ул. Ленина, 1.

Организаторы: Выставочный центр "Забайкальский"

Тел: (3022) 33-46-02, 33-44-66

E-mail: vcenter@yandex.ru



Основные тематические разделы:



-Семена

-Рассада

-Саженцы

-Удобрения

-Средства защиты растений от вредителей

-Садовая техника

-Оборудование и инвентарь

-Парники

-Теплицы

-Дачная мебель

-Садовый инвентарь

-Тележки

-Шланги

-Бассейны

-Ландшафтный дизайн

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