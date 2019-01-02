|"Всё для сада и огорода - 2019" - 13-я Специализированная выставка-ярмарка
Дата проведения:10-12 мая 2019г.
Место проведения: Россия, г. Чита, ул. Ленина, 1.
Организаторы: Выставочный центр "Забайкальский"
Тел: (3022) 33-46-02, 33-44-66
E-mail: vcenter@yandex.ru
Основные тематические разделы:
-Семена
-Рассада
-Саженцы
-Удобрения
-Средства защиты растений от вредителей
-Садовая техника
-Оборудование и инвентарь
-Парники
-Теплицы
-Дачная мебель
-Садовый инвентарь
-Тележки
-Шланги
-Бассейны
-Ландшафтный дизайн
Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»