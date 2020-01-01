



::. Фейхоа в нашем доме | На подоконнике Фейхоа в нашем доме

В наши квартиры это вечнозеленое растение (из семейства миртовых) пришло из влажных субтропиков Южной Америки (Уругвай, Парагвай, Южная Бразилия и Северная Аргентина), где обитает в диком состоянии в виде кустарника или дерева высотой до 3-4 м. Из 6 известных видов только акка фейхоа вошло в культуру. Название рода оно получило по имени бразильского ботаника де Сильва Фейхо. На европейском континенте растение появилось сначала во Франции (XIX в.), оттуда распространилось по всей Европе; в Россию же попало по одним сведениям только в 1899 г., по другим - в 1904 г.



Фейхоа прекрасно прижилось в комнатном цветоводстве, хорошо растет и плодоносит, но в помещении лучше сразу же начать формировать кустовую форму, тогда взрослое растение не будет превышать 1,2-1,5 м. У молодых растений фейхоа серовато-желтые ветви с супротивно сидящими кожистыми эллиптическими листьями, которые сверху темно-зеленые, а снизу серебристо-белые, опушенные, с ароматическими железками. Обоеполые цветки образуются на ветках текущего года: они одиночные или собраны по несколько (3-5) в пазушные соцветия, крупные (диаметром до 4 см). Вид цветков на длинных цветоножках очень красив: у них 4 толстых мясистых красновато-белых лепестка и длинные многочисленные красно-пурпуровые тычинки. Нужно отметить, что фейхоа - однодомное растение, оно может быть партенокарпическое, само- и перекрестноопыляемое в зависимости от сорта, поэтому специалисты советуют для комнатного содержания приобретать растения первых двух групп (зарубежные Суперба, Сюперба, Кулиндж или отечественные Никитский ароматный, Адлеровский крупный, Крымский ароматный, Бугристый, Первесток 120). Для получения хорошего урожая плодов нельзя выращивать одно растение фейхоа с перекрестноопыляемым типом: в комнатных условиях желательно иметь не менее двух растений разных сортов либо сделать прививку. Для лучшего оплодотворения вечером рекомендуют опрыскивать цветки водой.

После завязывания формируются небольшие, (20-30 г и более) зеленоватые плоды яйцевидной, грушевидной или округлой формы (длиной 4-5 см) с цветочной чашечкой на вершине. Плодики зеленоватые, напоминают огурцы, из-за чего шутники иногда называют это растение «огуречным деревом». На самом же деле в спелом состоянии их многосеменные плоды с сочной, кисловатой, освежающей мякотью бледно-кремового цвета по консистенции напоминают крыжовник, а по вкусу - ананас и лесную землянику одновременно, поэтому ничего общего по вкусу с огурцом не имеют. У одних сортов плоды гладкие, у других - шероховатые, с воскоподобным налетом, который придает им дымчатый оттенок. У некоторых сортов плоды имеют «румянец». В комнатных условиях недозрелые плоды нередко осыпаются, а после содержания в темном теплом месте дозревают.



Фейхоа размножают преимущественно семенами и прививкой, реже черенками, так как последние очень трудно укореняются. Следует знать, что если растения получают через семена, то они практически не сохраняют сортовых признаков родителей, так как происходит сильное расщепление наследственной основы. Однако из-за простоты размножения именно этот способ пользуется большой популярностью среди цветоводов. После созревания урожая выбирают наиболее спелые плоды; их подвяливают, разрезают вдоль на 2 части и ложкой вычерпывают желеобразную массу вместе с семенами, которую оставляют для брожения на 3-5 суток. После завершения этого процесса семена отделяют (отмывают) от мезги на ситечке и подсушивают при температуре 20°С. Всхожесть семян сохраняется в течение 1-2 лет, поэтому до посева их хранят в сухом прохладном месте (не выше 5°С).

Сеют семена в феврале-марте в плоские емкости; в качестве почвенного субстрата используют смесь из равных частей песка, дерновой и перегнойной земли. Почву перед посевом надо хорошо полить и уплотнить. Так как семена очень мелкие (100 г - более 600 штук), их только слегка присыпают песком. Некоторые цветоводы при посеве поступают иначе: сначала семена смешивают с песком, а потом высевают эту смесь в расположенные на расстоянии 5-6 см друг от друга бороздки (глубиной 0,5 см), которые слегка присыпают песком. Почву поливают из лейки с ситечком через фильтровальную или промокательную бумагу, которую располагают на поверхности почвы, либо опрыскивают из пульверизатора. До появления всходов ящик лучше накрыть стеклом, температуру поддерживают не ниже 24...25°С. Появившиеся молодые растения опрыскивают утром и вечером теплой водой, впоследствии их можно использовать также в качестве подвоев.

Для успешного черенкования в помещении необходимо постоянно выдерживать температуру не ниже 26...28°С и высокую влажность воздуха, а также обеспечивать достаточное освещение (подсвечивать люминесцентной лампой). Как правило, полуодревесневшие черенки (длиной 8-10 см и диаметром не менее 0,5 см) берут с нижнего или среднего яруса растения. Чтобы успешно прошло укоренение, черенки выдерживают в течение 12-16 ч в растворе гетероауксина и сажают в ящик (почва из песка и перегноя в равных долях) такой высоты, чтобы его можно было сверху накрыть стеклом или затянуть пленкой. Можно на поверхности почвы разместить емкость с водой - испаряясь, она будет поддерживать высокую влажность воздуха. На укоренение нередко уходит более 2 месяцев - это будет заметно по появлению первых побегов, но спешить с «разгерметизацией» теплички и тем более с пересадкой специалисты не рекомендуют, лучше подержать подольше.

Большое значение для успешного содержания комнатной культуры фейхоа имеет правильное и своевременное формирование молодого куста. Так, мне, например, достались под зиму уже многолетние растения приличной высоты, с большим количеством мелких ветвей, что при формировании кустов вызвало немало трудностей; тем более не удалось их держать при оптимальной «зимней» температуре.

А. Лазарев,

ст. науч. сотр. ВНИИ

Газета "САДОВОД"













Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Полынь - неприхотливое растение

Почему фейхоа не цветет и не плодоносит?

ГИМНОКАЛИЦИУМ (GYMNOCALYCIUM)

ЦИТРУС (CITRUS)

Где найти йод

::. прочитало: 58 | автор: sadovod | Сегодня, 12:33 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.