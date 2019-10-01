



::. Куры и кролики в зимний период | Дачный досуг Куры и кролики в зимний период

В сильные морозы в сады устремляются не только зайцы, но, бывает, и лоси: они так же любят молодые побеги фруктовых деревьев. Побеленные ветви им не по вкусу.

Тем, кто держит птицу, стоит помнить, что в холода поближе к теплым курятникам и крольчатникам подбираются и лисы, и хорьки, и ласки. Причем у ласки характер самый кровожадный. Она способна убивать не только от голода, но и просто так. Внимательно следите, чтобы хищники не могли проникнуть к вашим питомцам.

В декабре в крольчатнике обычно намечается первый зимний окрол. Но самка не впадает в охоту, если температура в клетке ниже 16°С. В холоде малоактивными становятся и самцы.

Но если случка прошла удачно и ожидается приплод, не забудьте тщательно защитить клетки от крыс. Обычно для этого клетки обивают мелкоячеистой сеткой или железом. На взрослого кролика крыса не нападет, а вот гнездо с крольчатами - опустошит.

Тем, кто содержит кроликов не в сарае, а в шедах, нужно продумать защиту от бродячих собак. Можно целиком затянуть ряды клеток рабицей или поставить съемные ставни из оргстекла. Если собаке хоть раз удалось поживиться за ваш счет, она не отвяжется, - это я говорю по своему опыту. Так что живность все-таки лучше держать в сарае, там и теплее, и электричество провести можно.

Если в курятнике установить автоматическое включение-выключение освещения, так чтобы световой день составлял около 12-14 ч, то курицы будут нестись всю зиму. Не забывайте подкармливать их витаминными добавками или крапивными вениками, впрочем, все овощные отходы пойдут им на пользу, как и кроликам, особенно сукрольным и лактирующим самкам.

В декабре наступает время забоя домашней птицы и кроликов, которые выбракованы хозяином и непригодны для разведения.

Забой лучше всего проводить, когда температура воздуха на улице не выше -15°С. После обескровливания и чистки тушки можно заглазировать - этот прием помогает избежать заветривания и высушивания мяса.

До обработки тушки должны вылежаться - «созреть» - в течение 16ч, затем их разрубают на порции или оставляют целыми. На улице готовые тушки птицы или кроликов окунают в воду и подвешивают за задние лапы. Когда они покроются первым льдом, их аккуратно обливают или опрыскивают холодной водой, так повторяют до тех пор, пока вся тушка не покроется ровной ледяной коркой.

Готовый продукт хранят в недоступном для грызунов месте. Можно сделать так - взять большую металлическую кастрюлю или железный ящик с крышкой, сложить туда замороженные тушки, плотно накрыть крышкой и закопать в снег в затененном месте участка.

Не забудьте поставить на этом месте какой-нибудь знак, например высокую палку с яркой тряпочкой на конце, чтобы потом не пришлось искать свой природный холодильник.

А. Кремнева, агроном

Газета «Садовод»

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::. прочитало: 122 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.