У меня были лучшие родители во всем мире, в этом я был твердо убежден. Я учился в школе, а они работали на заводе. Вечерами мы все вместе садились за стол и рассказывали каждый о своих делах. В выходные выезжали на природу, гуляли, и обязательно где-то присаживались и ели вкусные бутерброды. Я не помню, чтобы кто-нибудь из них повышал на меня голос. А я обожал и маму, и папу. Учился я неплохо, по крайне мере троек в четверти никогда не было.

Но так продолжалось не вечно. Весной, когда я заканчивал шестой класс, поездки за город прекратились, папа стал задерживаться на работе, а вскоре родители мне сообщили, что они разводятся.

Я не буду описывать мое состояние, потому что словами это сделать невозможно. Целыми днями я ревел, и умолял их этого не делать. Но, очевидно, был не услышан, и вскоре папа собрал вещи и ушел от нас.

Мы с мамой остались одни, папа появлялся не часто, а через полгода сообщил мне, что у меня появилась сестрёнка.

А еще через полгода у меня появился отчим – дядя Петя, который заставлял меня называть его папой. Папой назвать его я не мог, а он сразу решил что он папа и взялся за моё воспитание. Если раньше я не слышал грубых слов от моих родителей, то теперь не слышал других от моего отчима. Мама все чаще помалкивала.

Я стал все больше времени проводить на улице. Успеваемость в школе упала, четверка в четверти была только по физкультуре, остальные были тройки.

Мысль, что я теперь никому не нужен, постоянно угнетала меня.

Так я и прозябал драгоценное время юности. Как-то мне стало совсем грустно, я вспомнил наши поездки за город, любящих тогда еще меня родителей, сел на скамейку в сквере и зарыдал.

Ко мне подсел какой-то пожилой мужчина с бородой, предложил поделиться своим горем, и добавил: «Если конечно, у тебя есть желание». А мне почему-то захотелось с кем-то поделиться своим горем. Я все и рассказал: о моих родителях, которые предали меня, о дяде Пети, который постоянно ругал меня и заставляет называть его папой, и конечно о том, что я никому в этом свете не нужен. Мужчина очень внимательно выслушал и сказал, как мне показалось тогда пустую, глупую фразу, что я нужен Богу, и Бог меня любит не чуть не меньше, чем любили меня мои папа и мама. И еще он посоветовал не обижаться и не держать зла на родителей и даже на дядю Петю.



Это потом я осознал, на сколько он был прав, на сколько нужны были мне эти слова, и что эту встречу послал сам Господь. Мужчина, как оказалось, отец Игорь – иерей, служил в храме, который был в десяти минутах ходьбы от места нашей встречи. Туда он меня и пригласил. Я в то время был комсомольцем и твердо был убежден, что религия – это опиум для народа. Но почему-то с отцом Игорем мне не захотелось в тот момент расставаться, и мы пошли в храм.

В храме я был до этого всего один раз, когда мне было 6 лет. Туда привела меня бабушка покрестить. Родители были сначала против, а потом разрешили, но сами в храм не пошли.

И вот я снова в храме. Чудеса не заставили меня долго ждать, очевидно сам Господь хотел показать, на сколько сильна его любовь к людям. К отцу Игорю подошла женщина и восторженно заявила, что она совершенно здорова, что у нее после обследования не обнаружено онкологии. Как я потом узнал: эта женщина многодетная мама, её мужу приходилось много времени проводить на работе, чтобы прокормить семью, а она занималась воспитанием своих четырех детей. Полгода назад врачи поставили ей страшный диагноз – рак желудка, и надежды на выздоровления было немного. Всем приходом молились за её здоровья и вот результат. «Конечно, это просто случайность» - подумал я тогда, но на всякий случай попросил о. Игоря помолиться, чтобы мама с папой снова были вместе. Отец Игорь взглянул на меня и сказал, что Бог всегда дает выбор людям и не идет против их воли. Прежде, чем отправить меня домой, о. Игорь положил свою огромную, теплую ладонь на мою голову, прочитал какую-то молитву и подарил мне книгу «Святое Евангелие».

Я не скажу, что я сразу поверил в Бога, но с отцом Игорем мне хотелось встретится снова. И я стал регулярно посещать храм. Примерно через месяц я исповедовался и причастился.

Жизнь моя начала меняться: я не чувствовал себя одиноким, так как был убежден, что меня любит сам Господь, да и прихожане храма были дружелюбны, добры. Я больше не обижался на маму с папой, полюбил свою младшую сестренку, которую видел раз в неделю. И удивительно, но никакой обиды не держал на дядю Петю. И почти каждый вечер читал главу из Святого Евангелие.

Так я начал свою православную жизнь, а о. Игорь стал моим духовником. Вскоре он предложил мне помогать ему на службе, я с радостью согласился и стал алтарником.

Быстро пролетели мои школьные годы, и необходимо было делать выбор дальнейшего пути по жизни. С детства я мечтал быть хирургом, но в последние годы появилось желание служить Богу, - стать священником. «Как поступить?» С этим вопросом я обратился к моему духовнику о. Игорю, а он порекомендовал мне обратиться прямо к Богу. «Ведь лечить людей и их души два Богоугодных дела» пояснил О. Игорь – «Бог дает всем какие-то способности и таланты, но найти их у себя в этой жизни удается далеко не всем». Мы помолились с о. Игорем, попросили Иисуса Христа помочь сделать выбор.

В этот же вечер дома стало плохо моей маме, её мучали сильные боли в области сердца. Я вызвал скорую помощь. Минут через 20 рядом с мамой копошились врачи, а я молился. Действия двух молодых людей в белых халатах были уверенные, четкие, маме стало легче, а я в этот момент принял решение посвятить свою жизнь лечению людей. Решение пришло быстро, и на душе стало легко.

С тех пор прошло сорок лет, я хирург, работаю в городской больнице. Перед каждой операцией обращаюсь к Богу с молитвой, и уверен, что не я, а Он спасает людей, но моими руками. А по воскресеньям и праздникам, когда я выходной, со всей семьей мы ходим в храм и благодарим Бога за всё.

Дмитрий Шатров

автор: sadovod | 2 января 2026