::. Странный человек в нашем доме | Дачный досуг
Странный человек в нашем доме
Детство моё, не скажу, что беззаботное и радостное, проходило в одной небольшой, но очень милой деревеньки в Псковской области. Родителей своих я не помню. Отец много пил, ушел от нас, когда мне было всего год, а вскоре умер. Мама, по рассказам бабушки, тяжело перенесла развод, болела, а затем уехала в Ленинград, там через пару лет вышла замуж и нас больше не беспокоила. Я остался жить с моей бабушкой – папиной мамой. Говорят, что родителей и бабушек не выбирают, и я никогда и не обижался на родителей. Конечно, я не испытал на себе родительской любви, теплоты, заботы, но все это компенсировала бабушкина любовь. Мне было с ней тепло и уютно. Жили мы на её пенсию, и помогал выживать нам наш огород, и несколько кур, которые регулярно обеспечивали нас яйцами.
Но все хорошо быть не могло, и к нам пришло горе, когда я учился во втором класса. Бабушка стала себя плохо чувствовать, все больше лежала. А когда обратилась к врачу, то ей поставили страшный диагноз – онкология (рак желудка). Я узнал об этом, конечно, не от неё, а случайно услышал разговор соседей. Да чего там, вся деревня знала об этом, знали мои одноклассники. По прогнозам врачей моей бабушке оставалось жить не более трех месяцев, а меня, очевидно, после её смерти должны были отправить в детский дом. Я не могу описать словами, какие чувства я испытывал. Бабушка не смотря на свою болезнь, никогда не забывала меня накормить, отправить в школу, а на рваную рубашку на локте аккуратно пришила заплатку. А я после школы тайком от всех убегал к речке, и ревел навзрыд, но при бабушке старался как-то держаться. Нет, я не боялся детского дома, но вот потерять бабушку было страшно.
Дядя Ваня, наш сосед уже сколотил гроб. В деревнях, в то время гробы мужики делали сами – так было дешевле для них, а мне было дико больно.
Узнав об этом, я убежал к реке. В Бога я тогда не верил, ведь в школе нам объяснили, что бессилие людей перед природой создало религию. Я так и думал.  Но тогда, сам не зная почему, я вымолвил: «Господи, спаси мою бабушку, дай ей здоровья». Слова, как-то сами собой исходили из моих уст, нет не из уст, они скорее исходили из сердца. Я ревел, и повторял много раз эту фразу. Сколько время это продолжалось, я не помню. Остановило меня чьё-то хлюпанье за спиной. Обернувшись, я увидел мою соседку – Таньку. Она была на год младше меня, мы с ней дружили, но сейчас мне хотелось побыть одному. «Уходи» - я произнес строгим, мне так казалось, голосом. «Не уйду»- ответила Танька, давай вместе молиться. И через пару минут мы с Танькой рыдая в унисон вновь и вновь просили у Бога здоровья моей бабушке.

Домой мы пошли, когда уже темнело. Видим, по дороге впереди нас в деревню идет какой-то странный человек с бородой и тростью. «Наверно, побираться идет» - подумали мы, и пошли за ним в деревню.
А странный человек в деревне у людей просил поесть и остановиться на ночлег, почему-то на 3 дня. Жили в деревне все не богато, да и чужих людей побаивались, поэтому сельчане ему отказывали. Но нашелся один человек, который пригласил его в дом. Да, вы правильно догадались – это моя бабушка. Она как раз сидела у дома на скамейке и ждала меня. Но увидев незнакомца, прислушалась к его просьбе и пригласила домой. Таня после пошла домой, а я ещё посидел на скамейке и тоже побрёл домой.
  Бабушка уже угощала гостя. На столе картошка, яйца и самовар. После, поблагодарив хозяйку, гость пошел спать. Бабушка в сенях на лавку постелила какие-то одеяла и подушку. Ночь я спал не спокойно; а что это за человек? Да и бабушку было очень жалко, она уже с трудом передвигалась, а тут ещё забота. Странный человек тоже, очевидно, не спал. Из сеней доносились какие-то звуки, чего-то бормотал странный человек. Я надеялся, что утром он уйдет, ведь бабушке нужен отдых, а тут какая-никакая забота. Днем странный человек все больше сидел на скамейке возле дома, и чего-то бубнил про себя. Вторая ночь прошла так же. Гость всю ночь чего-то бормотал, я ворочался с боку на бок, а бабушка тихо лежала на своей кровати. Но на третью ночь я решил посмотреть, чем же занят наш странный человек, и сквозь замочную скважину пригляделся. Странный человек стоял на коленях, перед ним горела свеча и стояла икона. Наш гость молился, да так усердно, что не услышал шума от упавшего пустого ведра, которое я задел, прокрадываясь к замочной скважине.
«Тоже какие-то у него крупные неприятности» - подумал я. Три ночи человек не спит, а молится, и мне стало его немного жалко. Утром незнакомец собрался уходить. «Куда-же ты теперь пойдешь, милый человек, погости ещё у нас» - произнесла бабушка. Странный человек улыбнулся и сказал, что здесь он сделал свое дело, и теперь его ждут в деревне Марьино. Там тоже нужна помощь. О каких делах в нашей деревне, и о какой помощи говорил незнакомец, я не понимал, ведь помощь была оказана ему.

Недели через три бабушка должна была показаться в больнице. Я её проводил, и сидел в ожидании её у кабинета врача в коридоре. Вдруг из кабинета выскочил наш доктор, «Чудо, чудо»- кричал он и куда-то побежал. Через несколько минут в кабинет вместе с ним ворвались человек десять в белых халатах, и дверь захлопнулась. Бабушка вышла из кабинета минут через двадцать. Ей предложили остаться в больнице для прохождения полного обследования.
А через три дня бабушку выписали. Произошло чудо: никакой злокачественной опухали у неё больше не было.
После этого случая мы с бабушкой стали по воскресеньям ходить в храм на службу. Я рассматривал внимательно иконы, и обнаружил удивительное сходство Николая Чудотворца с нашем странным человеком. А кто был этот странный человек, я так и не узнал.
Бабушка прожила после этого случая еще двадцать пять лет. Успела вырастить меня, женить на самой хорошей девушке в мире – на моей соседке Танюхи, понянчится с правнуками. У нас трое детей. Но сейчас они взрослые, а мы с моей Танюхой теперь сами бабушка и дедушка. У нас четверо внуков. И каждое воскресенье мы вместе ходим в храм, и благодарим Бога за всё.
