



::. Энотера - «вечерняя звезда» вашего сада! | Цветоводство Энотера - «вечерняя звезда» вашего сада!

Мы получаем истинное удовольствие, глядя на привлекательного вида соцветия декоративных растений в продолжение дня. Однако достойны нашего внимания и культуры, раскрывающие свои цветы после захода солнца. Яркий пример — ночная фиалка. Правда, так ее называют в народе, настоящее же имя этой красавицы — энотера.

Описание культуры

Энотера — представительница семейства Кипрейные. Эта травянистая одно- или многолетняя культура родом из Америки, но в обилие произрастает по всей Европе. Ее можно увидеть также в нашей стране, большей частью в регионах с умеренным климатом.

Название растения «энотера» происходит от двух греческих слов, звучащих в переводе как «вино» и «дикий зверь». В древности существовало поверье, согласно которому можно было без усилий приручить дикое животное, если оно понюхает любой кустик, облитый настоем энотеры. Кроме того, нашу героиню называют еще «ночной свечой», «звездой сумерек», «вечерней звездой» и «вечерней примулой». Причиной служит яркое цветение культуры, начинающееся сразу же после заката. Альтернативные названия: ослинник, бабек полынный, ковальник.

Выглядеть энотера может не только как травянистое растение, но и как полукустарник. Высота ее в зависимости от вида колеблется в пределах от 30 до 120 см. Стебли ночной фиалки мягкие, сочные, зеленовато-коричневые, покрытые коротким, жестким ворсом. По форме листочки растения бывают продолговатыми, перисто-рассеченными или ланцетными. Крупные благоухающие цветки формируются в рыхлых соцветиях типа «кисть», образующихся в верхней части стеблей. Чаще всего их широкие лепестки окрашены в желтый, розовый, белый или пурпурный цвета. Раскрытие цветков происходит в течение пары минут. Позже на их месте образуются мелкосеменные плоды-коробочки.

Кстати, хотя большинство разновидностей энотеры цветет в темное время суток, среди них встречаются и те, что радуют глаз днем. В любом случае период цветения культуры продолжается с июня по сентябрь.



Популярные виды растения

Род Энотера объединяет более сотни культур. В российских садах, цветниках и квартирах чаще всего разводят следующие виды:

энотеру красивую, имеющую разветвленные стебли, продолговатые листья и розовые или белые цветы в форме чаши;

энотеру миссурийскую, отличительными чертами которой являются высота от 30 до 40 см, наличие узколанцетных листочков и крупных, ароматных цветов золотисто-желтого окраса;

энотеру бесстебельную с небольшими белыми цветками и темно-зелеными, сильнорассеченными листьями.

По-своему интересны энотера Друммонда, Ламарка, крупноцветковая, разноцветная, двулетняя.



Особенности выращивания и ухода за культурой

Энотере комфортнее всего на умеренно освещенных участках либо в полутени. Если вы содержите растение в квартире, выбирайте для него юго-восточное или юго-западное окно.

Цветок хорошо развивается при температуре воздуха +25+27?С. Летняя жара ночной красавице не слишком-то по вкусу, но это можно исправить путем опрыскивания листьев культуры чуть теплой водой.

Идеальный для посадки «вечерней примулы» грунт — плодородный, рыхлый, слабокислый. Перед тем, как высадить растение, участок перекапывают, смешивая почву с органическим и минеральным удобрениями. На дно неглубокой лунки укладывают слой гравия. Растения высаживают на расстоянии 40 см друг от друга. После посадки осуществляют полив культуры под корень.

Ночная фиалка — растение засухоустойчивое, потому часто поливать его не нужно. Молодые экземпляры достаточно «поить» раз в неделю. А когда они укоренятся, увлажнение почвы под кустами производят и того реже. О необходимости полива свидетельствует полное высыхание грунта вокруг растения.

Рыхлить почву в зоне приствольного круга надо, как минимум, 2-3 раза в месяц. Данное мероприятие способствует улучшению дыхания культуры. Попутно следует удалять сорняки. Землю вокруг молодых растений мульчируют.

Подкармливать энотеру начинают лишь на второй год жизни. Весной с этой целью используют органику, в период завязывания бутонов и цветения — суперфосфат, сульфат кальция.

На протяжении лета желательно убирать отцветшие бутоны с куста. Осенью все побеги садового растения обрезают. Те виды, что требуют укрытия на зиму, утепляют мешковиной либо еловым лапником.

Из-за высоких темпов роста культура время от времени культура нуждается в пересадке. Оптимальный вариант — прибегать к этой процедуре 1 раз в несколько лет. Одновременно с пересадкой размножают растение делением куста.

Энотера подвержена грибковым заболеваниям. Также на нее может напасть тля. Обработка фунгицидами и инсектицидами решают эти проблемы.



Использование культуры

«Вечернюю звезду» активно применяют в ландшафтном дизайне. Она превосходно смотрится в одиночных и групповых посадках, по бокам садовых дорожек, на переднем плане участка. Низкорослые виды уместны в рокариях и альпинариях, среднерослые — в миксбордерах. А еще энотера обладает целебными свойствами. В виде отваров и настоев она борется с аллергией, кожными и простудными заболеваниями, повышает общий тонус и замедляет процессы старения, в виде масла — снижает холестерин, полезна при сахарном диабете, артрите, защищает от рака.

Надежда Пономаренко

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::. прочитало: 172 | автор: sadovod | Сегодня, 10:18 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.