





::. Шпаргалка цветоводу на май | Цветоводство Шпаргалка цветоводу на май

Полейте и подкормите цветущие луковичные растения, используя специальные удобрения для них. Если нет удобрений, внесите аммиачную или калийную селитру, суперфосфат и сернокислый калий в пропорции 10:20:20 г/м 2 для тюльпанов и 8:8:15 г/м 2 для нарциссов соответственно. Почва под луковичными должна быть рыхлой. Если стоит сухая погода, то луковичные, растущие на легких почвах, необходимо 1-2 раза дополнительно полить. После окончания цветения подкормите луковичные смесью суперфосфата и сернокислого калия (1:2). Для гиацинтов потребуется 30, для нарциссов – 20, для тюльпанов – 30-50 г/м 2 . Если влаги в почве мало, поливайте еще в течение 2-4 недель (в это время идет усиленное накопление питательных веществ в луковицах).



В прогретую почву посейте семена бархатцев, ибериса, георгин сорта Веселые ребята, кларкии, а также рассаду душистого горошка, гвоздики Шабо и левкоя. В лунки под рассаду внесите полное минеральное удобрение типа нитрофоски, по 3-4 г под растение. Во 2-й декаде месяца посейте настурцию, предварительно замочив семена за сутки до посева. Семена высевайте по 7-10 штук на 1 погонный метр, заглубляя на 3-4 см в землю. Всходы появятся на 10-14 сутки, а цвести она будет через 40-50 дней. Для позднего цветения душистый горошек можно высевать прямо в открытый грунт на солнечное, защищенное от ветра место. Семена сильно не заглубляйте. Во 2-3-й декаде посейте двулетники: турецкую гвоздику, колокольчик, наперстянку, штокрозу (мальву).

В 3-й декаде, в зависимости от погоды, высаживайте в грунт рассаду однолетников (астры, арктотиса, вербены, лобелии, алиссума, львиного зева, флокса Друммонда, однолетних хризантем). Порыхлите и замульчируйте почву вокруг кустарников и лиан, уничтожьте сорняки. Во время начала отрастания побегов можно поделить многолетники, цветущие во 2-й половине лета: флокс, астильбу, золотарник, лилейник, дельфиниум, гелениум, рудбекию, хосту, волжанку и др. В начале роста все многолетники подкормите полным минеральным удобрением.

Для флоксов очень ценной подкормкой является зола, содержащая много калия, который усиливает яркость соцветий, повышает сопротивляемость болезням. На свободные места между отцветшими крокусами высадите цветущую рассаду анютиных глазок. В конце мая между нарциссами высадите рассаду еще не цветущих бархатцев. Как только почва прогреется до 8...10°C, высадите в грунт гладиолусы, ацидантеры, монтбреции. Перед посадкой очищенные от чешуи клубнелуковицы замочите на 1 ч в темно-малиновом растворе марганцовки. После замачивания клубнелуковицы сразу же высадите.

В конце мая в хорошо перекопанную и удобренную почву высадите георгины. До высадки в открытый грунт вынесите их на закаливание в парник, укрывая в случае заморозков. Георгины, выращенные из черенков или семян, придержите в помещении до июня. В конце месяца высадите в грунт корейские хризантемы. Укорененные черенки должны быть к этому времени 8-10 см высотой. В первые дни после посадки обильно поливайте хризантемы утром и вечером. Когда зацветут одуванчики (примерно в середине месяца), можно сажать теплолюбивые клематисы в контейнерах или без них. Посаженные растения обильно полейте, а когда влага впитается, укоротите их до 2 пар почек над землей. Почву вокруг замульчируйте.

Продолжайте высаживать другие декоративные кустарники, используя растения с закрытой корневой системой (в контейнерах). В это же время можно сажать розы как с открытой, так и с закрытой корневой системой. Растения с открытыми корнями перед посадкой на ночь погрузите в воду

комнатной температуры. Можно развести в воде стимулятор корнеобразования или «эпин». После посадки растение обильно полейте и замульчируйте. Горшки с пророщенными клубневыми бегониями перенесите в теплицы. После того как минует угроза заморозков, высадите их в грунт. Подкормите чубушник и другие многолетники полным минеральным удобрением (20 г аммиачной селитры, 30 г суперфосфата и 15-20 г калийной соли на 1 м 2 ). Прореживайте и формируйте кусты сирени, жасмина, черемухи. В мае посадки и пересадки надо закончить, правильно выбрав места для растений. На альпийской горке и в рокарии подсыпьте свежего грунта перезимовавшим растениям, подкормите их полным минеральным удобрением. Замените погибшие посадки новыми, полейте их. Если на участке есть водоем, приведите его в порядок, продумайте места посадок растений вокруг него.

- Разрыхлите и замульчируйте почву, примыкающую к живой изгороди.

- Не забудьте про газон: прочешите его граблями, подстригите, если трава выросла до 12-15 см. Во влажную и теплую погоду газон можно стричь раз в неделю. Скосив траву, подкормите газон комплексным минеральным удобрением с повышенным содержанием азота. Важно равномерно рассыпать гранулы удобрения и затем обильно полить почву.

А. Гринталь, канд. биол. наук







Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Памятка цветоводу на март

Советы цветоводу: ИЮНЬ

Советы цветоводу: МАЙ

Советы цветоводу на август

Советы цветоводу в мае

::. прочитало: 154 | автор: sadovod | 26 апреля 2021 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.