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::. Почему поздно зацветает клематис? | Цветоводство
Почему поздно зацветает клематис?
Клематисы – растения светолюбивые. Если света недостаточно, они могут и не зацвести. Поэтому их лучше сажать на солнечных участках.
 Клематисы очень требовательны к влаге, плохо переносят засуху. Во время роста им нужен обильный полив. В то же время для этих растений непригодны участки с высоким (менее 1,2 м) стоянием грунтовых вод.
 Для вегетации клематиса необходимы очень питательные, воздухопроницаемые и, по возможности, глубоко обработанные (на глубину до 70 см) почвы, супесчаные или суглинистые, со слабокислой реакцией среды (pH = 5,6-6,5). К глинистым почвам нужно добавлять перегной, гравий (или крупнозернистый песок) и торф.
 При посадке в яму корневую шейку растения заглубляют в почву на 8-10 см. Для хорошего цветения требуется проводить не менее 4 жидких подкормок полным минеральным удобрением (из расчета 40 г на 10 л воды на 4-5 взрослых растений) или настоем коровяка (1:10).
 Каждую весну кусты нужно поливать известковым молоком и раствором фундазола (последнего 1 ст. л. на 10 л воды). Различные виды клематисов различаются по срокам цветения.
А. Гринталь, канд. биол. наук
Газета «САДОВОД»



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