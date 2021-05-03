Почему плохо цветут пионы?

Причин плохого цветения может быть несколько: заглубленная посадка пионов, слишком тесное расположение друг к другу почек на старых кустах, недостаточное питание. При посадке пионов почки возобновления должны находиться не глубже 5-7 см, но и не на поверхности земли. После ежегодной обрезки пионов почву надо мульчировать торфом, компостом или легкой садовой землей слоем 2-3 см. В середине августа старые кусты можно разделить. Каждая деленка должна иметь не менее 1-2 почек. Если на корнях есть гниль, обрежьте пораженные участки и укоротите корни до 20-25 см, посадите растение на новое место или замените почву в посадочной яме. Не пригодны для посадки пионов места, где грунтовые воды в течение лета находятся ближе 50 см от поверхности почвы. Почва для пионов нужна суглинистая, питательная. До самой глубокой осени их нужно обильно поливать. Тогда растения будут хорошо расти в текущем году и цвести в следующем (цветочные почки у пиона формируются в конце лета). Если пионы посажены в бедную органическими веществами почву или глубина ямы недостаточна, то корни их станут развиваться в неглубоком плодородном слое и не будут расти вглубь. Питание при этом будет недостаточным, никакие подкормки минеральными удобрениями не помогут. Избыток азотных удобрений вызывает активный рост зеленой массы кустов, а бутоны могут и не развиться. После полива почву вокруг кустов надо обязательно рыхлить, очищать от сорняков.

А. Гринталь, канд. биол. наук

Газета "САДОВОД"











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