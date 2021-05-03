Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол

::. Почему плохо цветут пионы? | Цветоводство
Почему плохо цветут пионы?
Причин плохого цветения может быть несколько: заглубленная посадка пионов, слишком тесное расположение друг к другу почек на старых кустах, недостаточное питание. При посадке пионов почки возобновления должны находиться не глубже 5-7 см, но и не на поверхности земли. После ежегодной обрезки пионов почву надо мульчировать торфом, компостом или легкой садовой землей слоем 2-3 см. В середине августа старые кусты можно разделить. Каждая деленка должна иметь не менее 1-2 почек. Если на корнях есть гниль, обрежьте пораженные участки и укоротите корни до 20-25 см, посадите растение на новое место или замените почву в посадочной яме. Не пригодны для посадки пионов места, где грунтовые воды в течение лета находятся ближе 50 см от поверхности почвы. Почва для пионов нужна суглинистая, питательная. До самой глубокой осени их нужно обильно поливать. Тогда растения будут хорошо расти в текущем году и цвести в следующем (цветочные почки у пиона формируются в конце лета). Если пионы посажены в бедную органическими веществами почву или глубина ямы недостаточна, то корни их станут развиваться в неглубоком плодородном слое и не будут расти вглубь. Питание при этом будет недостаточным, никакие подкормки минеральными удобрениями не помогут. Избыток азотных удобрений вызывает активный рост зеленой массы кустов, а бутоны могут и не развиться. После полива почву вокруг кустов надо обязательно рыхлить, очищать от сорняков.
А. Гринталь, канд. биол. наук
Газета "САДОВОД"





Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 136 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Май 2021 (21)
Апрель 2021 (22)
Март 2021 (22)
Февраль 2021 (20)
Январь 2021 (18)
Декабрь 2020 (21)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"