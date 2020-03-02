Готовь секатор и сучкорез

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Обрезка является одним из важных средств ухода за плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Очень часто садоводы спрашивают, а нужна ли обрезка? Что она дает растению? Ведь жалко срезать ветки и побеги у дерева, так думают некоторые садоводы. В питомнике обрезкой у саженца формируют остов будущего дерева. Цель обрезки формирование кроны дерева, необходимых размеров с прочным стволом, с оптимальным количеством скелетных ветвей, а ветвям придают такой угол, что позволяет им выдерживать значительную нагрузку урожая плодов.

Обрезкой можно ускорить вступление дерева в пору плодоношения. Правильной ежегодной обрезкой, путем регулирования обрастающей древесины (кольчатка, плодовые прутики, копьеца), обеспечивают длительное сохранение продуктивности дерева.

Санитарная обрезка помогает растению при сильных повреждениях дерева морозами. Омолаживающая обрезка позволяет старому дереву продлить срок жизни. Неправильная, неумелая обрезка может привести к таким нежелательным результатам, как сильному загущению кроны, к более позднему плодоношению и снижению зимостойкости. Перед началом обрезки садоводу необходимо определить ее цель и желаемый результат.

Очень важно знать время обрезки сада, в какие сроки ее проводить. В справочниках и руководствах называется весна. Ведь осеннее удаление ветвей и побегов у плодовых растений не позволяет срезам вовремя зажить, а после суровой зимы раны становятся еще больше. Часто садоводам рекомендуют проводить обрезку сада в марте. Садовод не должен спешить, ведь в марте ночные температуры воздуха опускаются до -20°С. В условиях нашей области лучший срок - апрель. Во-первых, в саду уже нет снега и можно, не проваливаясь, свободно ходить по саду. Во-вторых, и это самое главное, в апреле уже нет значительных ночных понижений температуры, что исключает их действие на раны, оставленные после обрезки. В-третьих, в апреле начинает активизироваться камбий, что способствует лучшему заживлению ран. Конечно, если весна будет очень теплой, обрезку можно начинать намного раньше, но увлекаться все-таки не стоит. Лучшее время это апрель.

Что нужно иметь садоводу, чтобы провести обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников? Секатор или садовые ножницы. Секатором удаляют ветви и побеги диаметром до 20-25 мм.

Воздушный секатор или сучкорез. Он крепится на длинном шесте. Нож приводится в движение через рычаг при помощи веревки. Предназначается для обрезки высоко расположенных ветвей и сучьев в кроне плодовых деревьев.

Садовая ножовка. Она предназначена для удаления ветвей диаметром более 8 см. Ножовка состоит из полотна и ручки. Встречаются они различной формы и с различным размером зубьев.

Кроме этих инструментов, в хозяйстве должен присутствовать садовый нож, им срезают ветви и побеги у молодых деревьев. Эти ножи имеют полукруглое лезвие. Не следует напоминать, что нож должен быть всегда чистым и наточенным.

Рана, после срезки обязательно замазывают садовой замазкой или варом.



Есть старинный рецепт по заживлению ран. Берут 1 часть глины и 1 часть коровяка. Такая замазка долгое время сохраняет умеренную влажность, способствует быстрому заживлению ран. В магазинах сейчас продаются различные виды садовых замазок, поэтому при обрезке их необходимо использовать обязательно.

В. Пономаренко, доктор биолог. наук







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::. прочитало: 75 | автор: sadovod | Сегодня, 10:56 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.