В саду в январе

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Январь – середина зимы. Не зря его называют «перезимником», переломом зимы. Плодовые и ягодные растения в это время находятся в состоянии относительного покоя. Требуется особое внимание защите плодово-ягодных культур, а также урожаю в ваших подвалах и хранилищах. Сейчас самое время, чтобы определиться, какие культуры вы будете выращивать на своем участке, позаботиться о семенах. Хороший урожай можно получить, только высевая районированные (то есть прошедшие проверку в данной зоне и рекомендованные к выращиванию здесь) сорта.



Как перезимуют деревья, не отразится ли на их состоянии январские морозы? – эти мысли часто тревожат садовода. Основная работа первого месяца года – защита деревьев от повреждения морозами. Особенно важно проверить укрытия теплолюбивых культур и молодых яблонек. При отсутствии снежного покрова, как в этом году, корни могут подмерзнуть, если температура почвы на глубине 20 см понизится до –12...18° С, а вот ствол и ветви могут выдержать понижение температуры до –40...45° С. Поэтому-то и небезосновательны опасения садоводов за зимнюю сохранность корней. Как только зима порадует нас обильным снегом, для его накапливания разбросайте по участку ветки, хворост, установите различные щиты и т. д. Если ожидаются морозы ниже –30...35° С, нужно окучить снегом основания скелетных ветвей. Но ни в коем случае не оголяйте почву под корнями. В суровую, малоснежную зиму особенно важно накопление снега на приствольных кругах, окучивание им штамбов и нижних частей основных скелетных ветвей.



Снег – хорошая защита корней от вымерзания и важное условие для накопления весенней влаги в почве. И не только в саду, но и на ягодниках, и в первую очередь на землянике – ведь у нее корни располагаются на небольшой глубине. Ветки крыжовника, малины, смородины во время оттепели можно пригнуть к земле и укрыть снегом. Но снег может принести и вред садовым насаждениям. Под тяжестью осевшего от таяния снега или после сильного снегопада ветви деревьев могут отломиться, расщепиться, поэтому нужно аккуратно стряхивать его. Чтобы не повредить при ударах по веткам кору ветвей, оберните концы колотушек мешковиной, тканью или рогожей.

В зимнее время врагами плодовых культур являются зайцы и мыши, объедающие кору, особенно у молодых деревьев. Внимательно проверьте, надежно ли защищены от грызунов штамбы, и если обнаружите, что обвязка на них нарушена, исправьте ее. Если осенью не успели защитить деревья от этих незваных гостей сада, это не поздно сделать и сейчас, пока снега в саду пока еще немного. Плотно утоптав выпавший снег (если он будет) вокруг ствола, обвяжите молодые деревца вокруг штамбика лапником. Можно использовать также рубероид, полиэтиленовую пленку, сетку из синтетических материалов, хорошо годится для этих целей капрон. Уплотненное снеговое кольцо препятствует продвижению мышей к штамбам деревьев. Утоптанные места вновь укрывают сверху снегом.



Снимите, кто этого еще не сделал, свернутые и прикрепленные паутинками к веткам листья – это гнезда зимующих гусениц боярышницы и златогузки. Весной, при пробуждении природы, эти опасные вредители оживут и возобновят свою разрушительную работу в вашем саду. Гнезда кольчатого шелкопряда нужно срезать с тонкими побегами при помощи верхушечного секатора. Снимите оставшиеся на ветках с прошлого года засохшие и сморщенные плоды – это рассадник различных болезней. Их нужно сжечь. Если с осени вы заготовили и храните в подвале черенки плодовых деревьев для прививки и черенки ягодников для посадки, проверьте их состояние. Не следует допускать повышения температуры, вызывающей прорастание почек и появление на черенках плесени. Если нельзя снизить температуру, целесообразно черенки вынести из подвала и закопать в снег, предварительно обернув пучки еловыми ветками или толем для защиты от мышей. Увлажните песок, в котором хранятся черенки, если он высох.



Проверьте, как хранятся в подвале картофель и овощи. В первой половине месяца приступайте к стратификации (пескованию) семян яблони и груши. Одну часть семян тщательно перемешайте с 3-4 частями хорошо промытого крупнозернистого (речного) песка, смесь насыпьте в керамические цветочные горшки, полейте водой и поставьте на хранение до весеннего посева в подвал с температурой 3…5° С или закопайте в снег. Во избежание нападения мышей ящики и горшки накройте листами стекла или частой металлической сеткой, а в помещении разложите отравленные приманки. Проверьте семена косточковых, установленные на стратификацию.

Пережогина канд. с.-х. наук

Газета "САДОВОД"







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::. прочитало: 227 | автор: sadovod | 18 января 2021 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.