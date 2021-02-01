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::. Зимняя оттепель в саду | Ваш сад
Зимняя оттепель в саду
Зимой, когда происходит чередование холодных периодов и оттепелей, зимостойкость плодовых деревьев – способность переносить комплекс неблагоприятных условий зимы – колеблется. Глубокий покой плодовых деревьев и ягодных кустарников наступает постепенно, в процессе постоянного снижения температуры. При потеплении в течение пяти и более дней устойчивость деревьев и кустов уменьшается, и при резком понижении температуры воздуха опасность вымерзания очень велика. При медленном снижении температуры воздуха деревья и кусты успевают пройти закалку и вернуть былую зимостойкость. Жизнедеятельность деревьев и кустов зимой не прекращается, а при положительных температурах 3...4°C активность их возрастает. Растения начинают готовиться к вегетации.
 На зимостойкость сада отрицательно влияют многие факторы: длительное сохранение плодов на деревьях и кустах осенью, нарушения оптимальных условий развития в период вегетации, затяжной рост побегов при неправильных подкормках и при неоправданно повышенных дозах азотных удобрений – все это снижает зимостойкость. Засушливое лето, позднее поступление растениям влаги сдерживают вызревание древесины и также снижают ее зимостойкость. Из плодовых деревьев яблоня – самая зимостойкая культура в наших садах, она повреждается только в самых неблагоприятных условиях зимы. Чаще всего от морозов страдают сердцевина дерева, концы побегов, кора ветвей и стволов.
 На поврежденных участках дерева закупориваются проводящие сосуды, прекращается поступление воды и питательных веществ. Цветковые почки раньше других органов плодовых выходят из периода покоя при положительных температурах. По этой причине они более других чувствительны к последующим резким понижениям температуры.
 Самые опасные подмерзания – это подмерзания ствола и основных скелетных ветвей. Воздушный слой над снегом глубиной 20 см в тихую морозную погоду на 5...6°C ниже окружающего воздуха. Вероятность кольцевого повреждения коры в этих местах особенно велика, если деревья находятся в низинах, где холодный воздух накапливается более интенсивно. Кольцевые повреждения ствола приводят к полной гибели всего дерева, а повреждения скелетных ветвей – к частичной. Корни дерева больше подвержены подмерзанию, чем его надземная часть. Поглощающие корни погибают при –5°C. Надежную защиту корневой системы сада выполняет снег. Он является утепляющим слоем между почвой и холодным воздухом. Снег слоем 30-35 см защищает корневую систему даже от больших морозов. При таком снежном покрове температура почвы обычно колеблется от 0°C до –3°C.  Основные повреждения плодовых зимой – морозобоины (продольные трещины), которые иногда доходят до середины дерева. Это происходит от разницы температуры на поверхности ствола и в слоях древесины. Самый распространенный вид повреждения – ожог коры. Чаще всего это явление наблюдается в конце зимы, в ясную солнечную погоду, когда кора от солнца нагревается до 13...17°C, а с обратной стороны ствола – температура окружающего воздуха. С южной стороны участки коры темнеют и отмирают. Высушивание коры возникает при низкой относительной влажности воздуха, при сильном ветре, при глубоком промерзании почвы. Повреждения такие же, как при ожогах коры и могут быть на любой стороне ствола или ветви.
 На Северо-Западе к зимостойким сортам яблонь относятся все Анисы, Антоновка, Грушовка московская, Коробовка, Коричное полосатое и ряд других; к среднезимостойким – Папировка (Белый налив), Суйслепское, Осеннее полосатое, Дружное, Ладога; к слабозимостойким – Уэлси, Мелба, Пепин Шафранный, Богатырь, Винное. Начиная с середины зимы необходимо сделать следующее: – приствольные круги утеплить снегом (если он есть) слоем 30-35 см, так как во время оттепелей он стаял и осел; – присыпать стволы снегом на 15-20 см для предохранения от кольцевых повреждений; – стволы и скелетные ветви побелить; если это невозможно, нужно укрыть любым материалом, предохраняющим деревья от перепадов температуры, приводящих к ожогам коры.
И. Константинов, канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 143 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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