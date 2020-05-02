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::. Сорт яблони Грушовка московская | Ваш сад / Яблоня
Сорт яблони Грушовка московская
ГРУШОВКА МОСКОВСКАЯ. Широко распространенный повсеместно старинный летний сорт яблони. Во вкусе плодов этого сорта нет ничего, напоминающего грушу. Есть предположение, что название Грушовка произошло от формы кроны дерева, которое своей пирамидальностью напоминает грушу.
Дерево с высокопирамидальной или овальной кроной с редкими основными ветвями. С возрастом крона становится округлой. Листья крупные, удлиненно-овальные, городчатые, среднеопушенные, светло-желтого цвета. Плоды ниже средней величины, массой 50-70 г, сплюснутой и округлосплюснутой формы, бледно-желтые, с ясно выраженными карминными полосами, слабокисловатого вкуса с тонким ароматом. Созревают в начале-середине августа. К хранению не пригодны. Грушовка обладает высокой зимостойкостью, высокоурожайностью и плодоносит через год. Плоды сильно опадают к началу созревания. У этого сорта есть клоны, такие, как Грушовка кубанская, Грушовка ревельская наливная и др.
Выращивая ранние летние сорта яблони на своем участке, садовод уже в конце лета может использовать свежие плоды непосредственно с дерева.
В. Пономаренко, доктор биол. наук
Газета "САДОВООД"




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::. прочитало: 92 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
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