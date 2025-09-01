 Ремонтантная малина: особенности и правила ухода



Что такое ремонтантная малина?

Это особый вид садовой малины, способный формировать плоды дважды за сезон: сначала на прошлогодних побегах (летнее плодоношение), затем на молодых однолетних стеблях (осеннее плодоношение). Однако получение двух урожаев за один сезон практикуют не часто, причиной является то, что первый урожай на стеблях второго года забирает питание, ослабляет куст и затягивает созревания второго, как правило, более обильного урожая. Поэтому более рациональным принято считать выращивание ремонтантной малины как однолетней культуры и получение только позднелетнего урожая на побегах текущего года.

- Для получения качественного урожая необходима правильная агротехника.

Как правильно ухаживать за ремонтантной малиной?

Уход и подкормка

Уход за ремонтантной малиной состоит в периодическом рыхлении почвы, в удалении сорняков, поливах и подкормках. При рыхлении почвы нельзя допускать повреждения корней. В радиусе около метра от центра куста глубина рыхления почвы не должна превышать 5 – 6 см.

Малина любит влагу, особенно в период цветения и формирования плодов. Регулярный полив необходим, однако переувлажнения допускать нельзя. Если после обильного полива или затяжного дождя продолжительность застоя воды в верхнем слое почвы будет более трех часов, то происходит отмирание значительного количества всасывающих белых корешков.

Для предотвращения испарения влаги желательно мульчировать почву.

Подкормку проводят дважды за сезон:

- Весной во время интенсивного роста побегов вносят азотные удобрения (например, карбамид).

- Во второй половине лета вносят комплексные удобрения, содержащие азот, фосфор и калий.

Доказано, что ремонтантная малина больше всего из почвы выносит азота. Если при посадке внесены фосфорные и калийные удобрения, то действие фосфора и калия может продолжаться несколько лет.





Обрезка кустов

За один сезон ремонтантная малина успевает вырасти и дать урожай. Отплодоносившие стебли поздно осенью срезают до уровня почвы и сжигают, или уничтожают другими способами. Вместе с надземной частью кустов участка уничтожаются болезни и вредители, которые на обычных сортах малины зимуют именно на надземной части растений. Это является одним из главных преимуществ ремонтантной малины.

Весной появятся молодые побеги и начнут активно расти, формируя новые цветочные почки уже через несколько месяцев.

Защита от морозов

Ремонтантная малина достаточно зимостойкая культура. Надземная часть вырезается, и замерзать как правило нечему, а корневая система обладает достаточно высокой морозоустойчивость. Что исключает проблему вымерзания и зимнего иссушения побегов.

---

Таким образом, выращивая ремонтантную малину, можно наслаждаться свежими ягодами практически весь теплый сезон или осенью. Главное — соблюдать основные правила ухода и обеспечить растениям комфортные условия роста.

Г. Соколов

