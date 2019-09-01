



::. Ягоды и листья черной смородины | Смородина / Зелёная аптека Ягоды и листья черной смородины

Витаминный напиток из листьев черной смородины: 50 граммов мелко нарезанных листьев заливают в стеклянной банке 300 граммами холодной кипяченой воды, добавляют на кончике ножа лимонную кислоту или 1/2 стакана кислого (черносмородинного, из красной смородины или яблочного и др.) сока или сиропа и оставляют в теплом месте на сутки, затем процеживают и отжимают через марлю. Пьют по 0,5 стакана в день. Можно делать настой из сухих листьев.

Русская народная медицина рекомендует ванны из отвара листьев для купания детей, больных золотухой (диатезом) и рахитом: 100 граммов листьев (сухих или свежих) кипятят 10 минут в воде, объемом 1 литр, настаивают 1 час, процеживают в детскую ванночку через марлю, отжимая остаток.

Листья на зиму заготавливают после сбора ягод, берут их с середины веток: верхние листья еще нужны растению, а нижние часто повреждены различными болезнями.

Смородину сушат в духовках при температуре не выше 60°С, чтобы не уменьшалось содержание витаминов. Сушат также все отходы при заготовках ягод впрок. Сушеную смородину используют для приготовления компотов, подмешивают ее в сухофрукты, составляют композиции с сухофруктами (рябиной, яблоками). Сухие отходы перемалывают в муку, добавляя ее в тесто, кремы, оладьи.

На зиму ягоды можно замораживать и в течение всей зимы можно иметь почти свежую душистую смородину. Очень хороша такая размороженная смородина со сметаной. Для этого собранные в сухую погоду ягоды помещают в морозильник, включая его на полную мощность, чтобы плоды замерзли как можно быстрее. Хранить ягоды можно при температуре минус 1...3°С. Размораживать их надо постепенно, так как при быстром оттаивании витамины разрушаются.

Летом черную смородину используют для изготовления прохладительных напитков. Смородинный квас: отжимают 2 стакана сока, ставят в холодильник. Оставшиеся ягоды заливают охлажденной до 37 °С кипяченой водой, добавляют литр воды, кипятят со ста граммами сахара, охлаждают до 37 °С добавляют дрожжи, стакан сока и ставят на ночь в теплое место для брожения. Утром помещают в холодильник, и после охлаждения можно пить, как квас.

Морс из черной смородины: отжимают из стакана свежих ягод сок или сливают сироп из варенья, остаток заливают 1 литром воды, добавляют сахар по вкусу, кипятят, процеживают, охлаждают и в холодный раствор вливают полученный сок. С сиропом черной смородины пьют молоко или сливки, добавляя сироп или сок из свежей смородины в молоко, кефир, простоквашу. Для сохранения витаминов кисель готовят следующим образом: из ягод выдавливают сок через марлю, выжимки кипятят, отцеживают отвар. На отваре заваривают крахмал и лишь затем, в остывающий кисель добавляют полученный ранее сок. Сахар кладут по вкусу.

Очень вкусно желе из черной смородины и красной смородины, взятых поровну.

Яблоки, моченные с листьями черной смородины, употребляют как витаминное средство. Для мочения на 10 килограммов яблок берут 200 граммов листьев смородины, 70 граммов солода (или ржаной муки), 0,5 грамма ржаной или пшеничной соломы, 50 граммов соли, 5 литров воды.

Яблоки употребляют в пищу в качестве закуски, для аппетита и как гарнир, сок-рассол имеет освежающий вкус и используется для возбуждения пищеварения, повышения аппетита и желудочной секреции при низкой кислотности желудочного сока. Для больных сахарным диабетом и ожирением черную смородину можно заготавливать на зиму без сахара: в широкогорлые бутылочки емкостью 250-300 миллилитров набивают, утряхивая, ягоды, кипятят бутылочки в воде 15-20 минут, на горячие горлышки натягивают соски. Хранят бутылочки в подполе, на боку (лежачими). Сохраняются витамины, вкус и аромат свежей ягоды. Используют на кисели, компоты, коктейли, едят со сметаной, сливками или молоком без сахара.

При приготовлении домашних заготовок из черной смородины следует избегать контакта ягод с металлическими предметами, используя деревянную ложку или пестик. Для сохранности витаминов смородину кладут в уже прокипевший сироп, не допускают бурного кипения, при котором разрушаются витамины С и В,.

А. Гурова, докт. мед. Наук

Газета «САДОВОД»

Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Заготовки без сахара

Рецепты отваров и настоев, применяемых для защиты сада и огорода от вредителей и болезней

СИРОП ИЗ ВИШНЕВЫХ ЛИСТЬЕВ

КОМПОТ ИЗ ЗЕМЛЯНИКИ С СОКОМ КРАСНОЙ СМОРОДИНЫ

НАПИТОК ИЗ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА

::. прочитало: 47 | автор: sadovod | Сегодня, 10:12 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.