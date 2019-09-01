Черная смородина во второй половине сентября: уход, посадка

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Во второй половине сентября обычно прореживают кусты смородины и крыжовника - вырезают сухие, больные и загущающие друг друга ветви. Вместе с тем многие садоводы оставляют эту работу на весну, чтобы больше накопить снега и оценить степень подмерзания ветвей за зиму, особенно у европейских сортов крыжовника.

В это время выкапывают укоренившиеся отводки крыжовника и смородины, а также их двухлетние саженцы, выращенные из черенков.

В местах большого скопления снега кусты красной смородины часто повреждаются. Для сохранения ветвей куст, произрастающий в таких условиях, надо в конце сентября подвязать к установленному в центре деревянному колу.

Если летом ветви смородины и крыжовника были подняты на опоры, чтобы облегчить сбор урожая, то в конце сентября их снимают с опор и пригибают к земле, чтобы зимой их лучше укрыть снегом. Это особенно важно для крупноплодных сортов европейского крыжовника, которые в суровые зимы обычно вымерзают на уровне снежного покрова.

В конце сентября перекапывают и мульчируют почву вокруг кустов с внесением удобрений. В случае заражения плантации огневкой кусты на зиму надо окучить (высотой до 10-15 см) почвой, взятой из междурядий, но не из под кустов. Это уничтожит коконы огневки, находящиеся под кустами на поверхности почвы.

На вновь закладываемых плантациях смородины на сентябрь выпадает самая трудная работа - выбор участка и подготовка его под посадку.



Черную смородину необходимо размещать на более низких местах вашего участка (но не в низинах), имеющих большой запас влаги (но не заболоченных). Хорошо растет она и на пологих склонах (не более 10°). Предпочтительнее южные и западные склоны, размещение смородины в нижней части склона, чтобы холодный воздух свободно перемещался на более низкие участки. Сажать черную смородину в замкнутые понижения нельзя, так как зимой и весной она может получить сильные повреждения.

Особое внимание надо обратить на защищенность ее от холодных ветров зимой и весной в период цветения. Степень самоплодности черной смородины у разных сортов различная - от высокой до почти полного ее отсутствия. Холодные весенние ветры мешают лету насекомых и препятствуют перекрестному опылению. От холодных зимних ветров черная смородина вымерзает. Черная смородина любит влагу. Однако низкие заболоченные участки с грунтовыми водами ближе 1 м от поверхности почвы для нее непригодны. В крайнем случае участки надо осушить для регулирования водного и воздушного режимов почвы. Черная смородина может мириться с небольшим затемнением, но лучше растет и плодоносит на хорошо освещенных местах. Смородина, посаженная в тени деревьев, растет в 2-3 раза хуже.

Черная смородина может произрастать на любых почвах, но лучшие результаты получаются на обогащенных органикой суглинках. Она хуже других ягодных культур переносит повышенную кислотность почвы. Наиболее благоприятна для нее слабокислая почва с рН = 6-6,5. Подготовка почвы начинается с ее окультуривания и создания мощного пахотного слоя.

Малоплодородную почву надо окультуривать в течение 2-3 лет, но на практике это делают в лучшем случае за год или даже в год посадки.

Обычно толщина верхнего гумусового слоя не превышает 20-22 см, а корневая система смородины и крыжовника размещена в слое до 50 см. Поэтому при подготовке почвы под них надо рыхлить и нижний подпахотный слой. Эту работу проводят следующим образом. Копают борозды шириной 1 м, снимая верхний слой почвы на полный штык лопаты, т. е. на 20-25 см, и отбрасывая его в сторону. На дно борозды вносят органические (5-6 кг на 1 м 2 ) и минеральные (по 6-7 г суперфосфата и калийной соли на 1 м 2 ) удобрения, а также известь и почву в борозде перекапывают на полный штык лопаты. Затем борозду засыпают верхним слоем идущей рядом борозды. Так перекапывают всю площадь, предназначенную для посадки смородины и крыжовника. Затем участок выравнивают и засевают сидератами или сажают овощные культуры. После уборки урожая овощей вносят органические и минеральные удобрения, на кислых почвах - известь и почву перекапывают на штык лопаты. Почва для посадки ягодных кустарников готова.

При отсутствии собственного посадочного материала, его лучше всего приобрести в питомнике. Покупать надо только молодые растения, так как они лучше приживаются и растут. Прежде всего, обратите внимание на состояние корневой системы. Она должна быть здоровой, иметь не менее 3-5 скелетных корней длиной до 15-20 см в одревесневшем состоянии с пожелтевшей корой, а также развитую мочковатую систему.

Надземная часть однолетних саженцев должна состоять из одного-двух побегов длиной до 30-40 см, идущих от основного саженца, и двулетних - из двух-трех побегов. При перевозке саженцев корни надо обязательно обернуть влажной тканью, а сверху - полиэтиленовой пленкой, чтобы они не подсохли, так как саженцы с подсушенными корнями приживаются гораздо хуже.

Схема посадки смородины и крыжовника зависит от сорта, плодородия почвы, освещения, способа обрезки и формирования кустов. Сорта смородины с раскидистой формой кроны (Карельская и др.) сажают редко, а с компактной пряморослой формой куста (Ленинградский великан и др.) - чаще. Существует две принципиальные схемы посадки смородины. Рядовая схема (которую применяют поколения российских садоводов) с расстоянием между кустами в ряду 1,3-1,5 м и междурядьями 2,5-3 м. Через 3-4 года кусты смыкаются и образуют сплошную полосу, в которой в основном производят только санитарную обрезку.

В последнее время все более широкое распространение получает интенсивная загущенная посадка, требующая тщательного формирования и обрезки кустов. При загущенных посадках растения сажают в ряду на расстоянии 0,6-0,8 м друг от друга, а междурядья делают шириной 2-2,5 м. Такая схема позволяет в первые же годы увеличить урожай с единицы площади в 1,5-2 раза против традиционной рядовой схемы. Но срок эксплуатации таких интенсивных насаждений не более 6-8 лет, так как они быстро стареют.

Перед посадкой саженцев оцените степень подготовки почвы. Если почва плохо подготовлена и при перекопке не были внесены удобрения, их необходимо внести в посадочные ямы.

Ямы копают размером 50x50 см и глубиной 35-40 см. При этом верхний плодородный слой почвы складывают отдельно, а нижние неплодородные слои удаляют, так как для засыпки посадочных ям они непригодны. Затем верхний плодородный слой смешивают с компостом, перегноем, торфом, песком, а если почва торфяная, то - с суглинистой почвой, перегноем и компостом и добавляют минеральные удобрения.

Всего в яму для смородины и крыжовника надо внести два ведра органических удобрений, 200 г гранулированного суперфосфата, один стакан древесной золы. Перемешанной с удобрениями землей яму заполняют на 2/3 объема, насыпают под корни саженцев чистый, без удобрений, верхний слой земли и выливают в яму полведра воды. Через 10 дней, когда почва хорошо осядет, приступают к посадке саженцев. Перед посадкой у них обрезают поврежденные и подсушенные концы корней. Чтобы в дальнейшем избежать подсушивания, корни надо обмакнуть в глиняную болтушку.

При посадке смородины и крыжовника очень важно соблюдать глубину засыпки саженцев грунтом. Их сажают наклонно и заглубляют на 8-10 см ниже, чем они росли на старом месте. Этим создаются условия для появления дополнительного яруса корней на заглубленной части стебля, Затем грунт уплотняют.

Для того чтобы кусты лучше прижились и хорошо росли, надо после посадки укоротить надземную часть саженцев до 10-15 см, оставляя две-три почки на каждом побеге. Затем надо сделать лунку вокруг растения и полить, чтобы промочить всю почву около корней.

Для защиты от зимних повреждений саженцы при осенней посадке надо окучить торфом или почвой на высоту 10-15 см, а затем хорошо замульчировать. Весной эти саженцы надо разокучить.

К. Преображенский, канд. с.-х. наук

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::. прочитало: 117 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.