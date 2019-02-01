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::. Трахеомикозное увядание. Как предотвратить | Здоровье дачного участка
Трахеомикозное увядание. Как предотвратить
Известно, что некоторые многолетние культуры более практично выращивать не семенами, а вегетативно, разделив куст на ряд фрагментов, имеющих несколько ростовых точек.
Случается так, что посаженные таким образом растения радуют сочными листьями и мясистыми черешками, но потом чем-то заболевают - черешки становятся тонкими, листья измельчаются - и засыхают.
Фитопатологи суть наблюдаемого явления объясняют так. При пересадке, как бы мы аккуратно ее ни делали, повреждаются корни, в сосуды попадает инфекция. Эта болезнь называется трахеомикозное увядание. Распространяется она именно по сосудам корней и захватывает стебли, черешки и листья. Самое простое - выкопать его, очистить от земли корни и вырезать все гнилые, поврежденные места. Затем промыть корни в темно-фиолетовом растворе марганцовки и сразу же присыпать толченым мелко просеянным порошком древесного угля. Такая двойная обработка поможет вылечить заболевшее растение. Обработанное растение сажают на высокое солнечное место, поливают и подкармливают.
Лучше всего, не доводя растение до такого состояния, сразу же готовить его к посадке таким образом. Такую подготовку я провожу, когда делю золотой корень, ревень, любисток, щавель и др.

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::. прочитало: 83 | автор: sadovod | Сегодня, 10:32 | Комментариев 0 |
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