Вход Регистрация
меню сайта
Популярные новости
Реклама

Друзья
Облако Тегов
Gladiolus анютины глазки баклажан биокомплекс виола георгины Гладиолус Годеция иберис инструмент кабачки капуста декоративная картофель клематис колокольчик крокус лилия маргаритка многолетник нарцисс настурция НВ пион Помидоры в открытом грунте розы сорта баклажана супер-лопата титан томаты фиалка Витрокка флокс хоста хризантема цветоводство черенки
 
левый угол


::. Глубоко ли находится вода? | Здоровье дачного участка
Глубоко ли находится вода? (Газета «Сельский вестник», 1883 г.)
Иногда случается, вырывают яму до 15 аршин (аршин = 71,12 см) глубиной, а воды не находят.
А между тем если бы рыть колодец на несколько саженей в сторону, то вода нашлась бы на незначительной глубине. Поэтому весьма важно знать способы, как узнавать присутствие воды в земле.
 Один из способов заключается в следующем. Берут негашеной извести, серы и простого ладана по 15 золотников (золотник = 4,266 г), хорошенько все перемешивают, всыпают в новый, покрытый глазурью горшок, прикрывают 15-ю золотниками немытой, счесанной или состриженной овечьей шерсти и закрывают крышкой. Взвесив горшок и заметив, сколько в нем веса, закапывают его в семь вершков (вершок = 4,44 см) глубины в землю в том месте, где желают узнать, есть ли вода. Выбирать при этом нужно сухую погоду, и земля должна быть сухая. По истечении суток горшок выкапывают и взвешивают. Если окажется, что он за время нахождения в земле остался при прежнем весе или потерял хоть сколько-нибудь своего прежнего веса, то это значит, что в том месте вовсе нет воды. Если же горшок оказался тяжелее прежнего – это знак того, что вода есть.
 Есть еще один способ. На месте, где предполагают рыть колодец, землю предварительно очищают от навоза и мусора, затем опрокидывают на нее краями вниз железную сковородку и оставляют ее в таком положении в течение суток. По истечении этого времени сковороду поднимают с земли и осматривают внутри: если на ее дне или боках окажутся водяные капли, это будет верный признак, что вода находится недалеко. И чем больше сковорода покрыта каплями, тем ближе находится вода от поверхности земли. Если же водяных капель на сковороде нет, значит и воды нет. Испытание это нужно проводить в сухую погоду.
Газета «Сельский вестник», 1883 г.





Понравилась статья?
Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU»

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме:


::. прочитало: 80 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 |
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
Реклама



календарь
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Опрос
Применяете Вы при выращивании овощных культур минеральные удобрения?

Опрос
архивы

Февраль 2021 (19)
Январь 2021 (18)
Декабрь 2020 (21)
Ноябрь 2020 (19)
Октябрь 2020 (23)
Сентябрь 2020 (24)
поиск
Расширенный поиск
правый угол
Рейтинг@Mail.ru   Яндекс.Метрика  
Сайт для садоводов,
цветоводов, огородников
"Газета СадовоД"