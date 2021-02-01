Глубоко ли находится вода? (Газета «Сельский вестник», 1883 г.)

Иногда случается, вырывают яму до 15 аршин (аршин = 71,12 см) глубиной, а воды не находят.

А между тем если бы рыть колодец на несколько саженей в сторону, то вода нашлась бы на незначительной глубине. Поэтому весьма важно знать способы, как узнавать присутствие воды в земле.

Один из способов заключается в следующем. Берут негашеной извести, серы и простого ладана по 15 золотников (золотник = 4,266 г), хорошенько все перемешивают, всыпают в новый, покрытый глазурью горшок, прикрывают 15-ю золотниками немытой, счесанной или состриженной овечьей шерсти и закрывают крышкой. Взвесив горшок и заметив, сколько в нем веса, закапывают его в семь вершков (вершок = 4,44 см) глубины в землю в том месте, где желают узнать, есть ли вода. Выбирать при этом нужно сухую погоду, и земля должна быть сухая. По истечении суток горшок выкапывают и взвешивают. Если окажется, что он за время нахождения в земле остался при прежнем весе или потерял хоть сколько-нибудь своего прежнего веса, то это значит, что в том месте вовсе нет воды. Если же горшок оказался тяжелее прежнего – это знак того, что вода есть.

Есть еще один способ. На месте, где предполагают рыть колодец, землю предварительно очищают от навоза и мусора, затем опрокидывают на нее краями вниз железную сковородку и оставляют ее в таком положении в течение суток. По истечении этого времени сковороду поднимают с земли и осматривают внутри: если на ее дне или боках окажутся водяные капли, это будет верный признак, что вода находится недалеко. И чем больше сковорода покрыта каплями, тем ближе находится вода от поверхности земли. Если же водяных капель на сковороде нет, значит и воды нет. Испытание это нужно проводить в сухую погоду.

Газета «Сельский вестник», 1883 г.











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