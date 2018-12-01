



::. Природный консервант - мох сфагнум | Как сохранить урожай. Природный консервант - мох сфагнум

Возможно, Вы слышали, что мох предохраняет морковь и картофель от порчи. Мох сфагнум загодя собирают на болоте и просушивают. Тонким слоем этого мха пересыпают овощи. Корнеплоды можно закладывать на хранение мытыми или только что вытащенными из земли и слегка подсушенными на солнце. Результаты одинаковые: морковь, убранная в сентябре, не теряет своей свежести до апреля следующего года. Более того, на вкус она такая же, как только что взятая с грядки. Хранятся овощи в погребе при температуре около 3 градусов тепла. Мох после просушки можно использовать повторно. Интересно, что и картофель можно закладывать на хранение мытым. Промытые клубни тщательно просушиваются, затем укладываются на хранение. Эффект получается удивительным: на мешок картошки гнилых плодов окажется разве что один-два. Так можно поступать и с побитыми плодами, и даже с пораженными гнилью. После промывки такой картофель необходимо положить в отдельный ящик, не смешивая его с целыми, неповрежденными клубнями. Даже такой картофель хранится хорошо, лишь единичные плоды придется выкинуть. Труд, связанный с промывкой закладываемого на хранение картофеля, окупится сторицей.

Н. Овчинникова

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 224 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.