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::. Тепличка на космической станции | новости
Тепличка на космической станции
На земле с овощами все понятно: разводи сам или покупай. Потребляй чаще, больше и разнообразнее - и будешь иметь здоровье, работоспособность и долголетие. А как быть с овощами тем, кто работает на орбитальных космических станциях? Оказывается, что и здесь овощная пища находится в большом почете и занимает достаточное место в рационе космонавтов. Конечно, они подаются не в виде салата на тарелочке, а в соответствующем переработанном виде и упаковке.
С началом работы на космических станциях ученые-диетологи разработали специальные рецепты пищи, куда кроме других пищевых продуктов входит более двадцати наименований овощей. Эти рецепты сбалансированы по калорийности, содержанию белков, жиров, углеводов и минеральных веществ. Калорийность суточной нормы пищи составляет 2200 ккал. в ней обязательно наличие витаминов С, А, РР, В1 и В2, минеральных солей калия, кальция, магния, фосфора и железа.
В зависимости от массы тела космонавта в его рационе овощи в сырой массе должны составлять от 400 до 800 г. Большое значение придается белокочанной капусте (22 %), томату (18 %), моркови (16 %), огурцам (8 %), луку (6 %), остальные овощи составляют от 1 до 4 %.
Овощная часть рациона представлена корнеплодами (морковь, редис, репа, брюква, свекла), плодовыми (перец, томат, огурец, баклажан), капустными (белокочанная, цветная, брюссельская, листовая, кольраби), зеленными (лук-перо, салат, кресс-салат, петрушка, укроп, шпинат, щавель). Овощи со своей невысокой калорийностью и высокой витаминозностью являются очень удобной пищей.
На космической станции имеется новая миниатюрная тепличка, где с помощью естественного света через иллюминатор с дополнением его искусственным, на специальном синтетическом грунте и с электровоздействнями на корни растений выращивают некоторые свежие овощи, не хуже земных. Специальное оборудование и приемы помогают растениям успешно преодолевать условия гипогравитации (невесомости) и расти нормально.
Э. Феофилов, засл. агроном России
Газета «САДОВОД» 1999г


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