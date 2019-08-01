Диатомит Садовый

В современном промышленном мире одной из основных проблем для человека становится сохранение собственного здоровья. Большинство населения вынужденно проживать в городах. Единственное место, где мы можем насладиться свежим воздухом и вырастить здоровые продукты, становится приусадебный участок или дача.

Не удивительно, что больше половины садоводов для восстановления почвенного плодородия стараются применять натуральные удобрения, отказываясь от применения минеральных искусственных удобрений. Одним из таких удобрения является Диатомит Садовый – универсальный почвоулучшитель, который уже активно применяют многие сторонники органического земледелия. Это связано с тем широчайшим набором полезнейших качеств, которыми обладает Садовый Диатомит.

Кремний находится в почве, в основном, в виде труднодоступных соединений, поэтому растения почти всегда испытывают его дефицит. И этот недостаток позволяет устранить именно Диатомит. Основным компонентом диатомита являются остатки морских диатомовых водорослей, он содержит большое количество растворимого кремнезема.

Кремний в оптимальных дозах способствует лучшему обмену в тканях азота и фосфора, повышает потребление бора и ряда других элементов, обеспечивает снижение токсичности избыточных количеств тяжелых металлов. Оптимизация кремниевого питания растений приводит к увеличению листовой поверхности. У растений формируются более прочные клеточные стенки, в результате чего уменьшается вероятность поражение болезнями и вредителями.

Одной из важных функций активных форм кремния является стимуляция развития корневой системы. Диатомит имеет структуру, аналогичную песку. Тем самым, он выполняет функции по повышению влаго- и воздухопроницаемости. Не менее значимой особенностью, как почвоулучшителя, является способность кремния к значительному удержанию влаги. Один атом кремния удерживает большое количество молекул воды! Именно благодаря этой особенности в периоды избытка влаги происходит ее удержание. Диатомит абсорбирует воду и не дает возможности для развития корневых гнилей и патогенных грибов. Препятствует вымыванию полезных веществ и удобрений. А в засушливые периоды влага равномерно отдается в почву, что сохраняет почвенную микрофлору и защищает растение от засухи. Кремний так же вытягивает влагу из хитина насекомых, и тем самым становится природным инсектицидом. Это свойство позволяет защитить растения от вредных насекомых, с которыми ни другие органические средства, и даже химия не справляются. Особенно выраженный эффект проявляется на слизнях, которые просто исчезают после применения Диатомита, что проверено многими садоводами на практике!



ООО «БИО-комплекс»









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