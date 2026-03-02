Азот в растениях, в почве и в удобрениях

Азот является важнейшим элементом питания растений, обеспечивающим интенсивный рост зелёной массы и повышение урожайности культур. В сельском хозяйстве широко применяются различные формы азотных удобрений, каждая из которых имеет свои характеристики и сферы применения.

Азотом богаты органические удобрения, такие, как навоз, сидераты, сапропель и другие. Но азот в органических соединениях недоступен растениям, попадая в почву под действием почвенных микроорганизмов азот минерализуется и только после этого становится доступным растениям. Органические удобрения вносят при основном внесении, можно заблаговременно и осенью, а также при подкормках, но при подкормках быстрого эффекта достичь не получится.

Азотные минеральные удобрения, которые садоводы чаще всего используют на своих участках в зависимости от содержащихся в них форм азота, можно разделить на следующие группы:

– нитратные, (кальциевая селитра, натриевая селитра), азот содержится в них

в виде солей азотной кислоты; в нитратной форме NO3

– аммонийные –(сульфат аммония, хлористый аммоний); в них азот присутствует в виде иона аммония, NH4

– аммонийно-нитратные (аммонийная селитра); – азот присутствует в них как в аммонийной, так и в нитратной формах.

– амидные – самое популярное азотное удобрение мочевина или карбамид азот здесь находится в амидной форме NН2

Все три формы соединений могут быть использованы растениями в качестве питания, но существуют некоторые различия, которые следует учитывать при применении того или другого удобрения.

Поглощенный корневой системой азот вступает в сложные биохимические процессы. Аммонийная форма азота сразу используется растениями для синтеза. В то время, как азот в нитратной форме попадая в ткани растения проходит предварительные преобразования, теряя часть энергии.

Однако растения, могут поглощать азот в нитратной форме в значительных количествах в то время, как избыток азота в аммонийной форме токсичен для растений и может привести к их гибели. Поэтому удобрения, содержащие азот в аммонийной форме, нельзя вносить в избыточных количествах.

Впрочем, как и нитратные. Но только по другой причине: нитратный азот, может накапливаться в растениях, не причиняя им вреда, но из почвы нитратный азот легко вымывается с поливами, дождями, загрязняя водоёмы, колодцы и окружающую среду.

По причине быстрого вымывания нитратов из почвы нитратные удобрения не вносят заблаговременно, их следует использовать весной для основного внесения перед посевом и для подкормок.

Аммоний менее подвижен в почве, аммонийные удобрения можно вносить заблаговременно в основное внесение, можно использовать и для подкормок. Необходимо учитывать, что хлористый аммоний непригоден для культур, чувствительных к хлору. В его составе 67% хлора.

На характер поступления и усвоение растениями различных форм азота влияет реакция почвенной среды. Так на нейтральных почвах, где PH 7,0 лучше усваивается аммонийный азот, при кислой, где рН 5,5 нитратный. Регулярное применение нитратных удобрений натриевой селитры и кальциевой селитры способствует засолению почвы. Натрий и кальций потребляются растением в меньших количествах, чем азот и, при систематическом использовании этих удобрений ионы Nа и Са накапливаются в грунте.

Амидные удобрения

Амидное азотное удобрение - мочевина (карбамид) СО(NH2)2 – Содержание азота в нем 45—46%.

Внесенное в почву удобрение под влиянием почвенной биоты, за 2 —3 дня аммонифицируется, только после этого поглощается корнями растения. при этом происходит временное подщелачивание почвы, но образующийся аммоний поглощенной почвой постепенно нитрифицируется, т. е. азот в конечном итоге переходит в нитратную форму и подщелачивание сменяется подкислением. Карбамид можно вносить как в основное внесение, так и при подкормках. Удобрение рекомендуется применять в весеннее и летнее время.

Универсальным удобрением, в отличие от мочевины и других, является аммонийная селитра, содержащее азот в нитратной и аммонийной формах. Нитраты быстро вымываются из почвы, а аммоний поглощается почвой. Применяют её для основного внесения и для подкормок.

Единственно, на что следует обращать внимание, это то, что аммонийная селитра относится к физиологически кислым удобрениям. При систематическом применении удобрения почва подкисляется.

Г. Соколов

















