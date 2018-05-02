



::. Какую рассаду не стоит покупать | Овощеводство . Какую рассаду не стоит покупать

Далеко не все огородники занимаются выращиванием собственной рассады и, избавляя себя от лишних хлопот, предпочитают покупать и высаживать на грядки уже готовую рассаду с рынка. Такой подход хоть и снижает трудозатраты дачника, но оказывается довольно рискованным – не всегда покупная рассада оказывается качественной, а урожай, полученный из «чужих» растений, нередко оставляет желать лучшего. Как не ошибиться с выбором покупной рассады и приобрести качественные растения, которые порадуют активным развитием и наградят щедрым урожаем?

Прежде чем заплатить деньги продавцу, отбросьте застенчивость и тщательно осмотрите растения. Рассада должна иметь хорошо развитые листовые пластины, равномерно окрашенные в насыщенный зеленый цвет. Сразу отложите в сторону сеянцы с белыми пятнами или белым налетом на листьях, а также экземпляры со скрученными листочками – подобная картина сигнализирует о плохом качестве растений или о поражении сеянцев заболеваниями. Кроме того обходите стороной рассаду с излишне тонкими стеблями и чрезмерно длинными междоузлиями – вытянувшиеся сеянцы не смогут раскрыть весь свой потенциал и вряд ли в будущем наградят вас достойным урожаем. То же самое можно сказать о растениях с поникшими листьями – это не лучший вариант для покупки. Не слушайте уверения продавца, что на улице слишком жарко и нужно всего-навсего «отлить» растения водой – зачем вам подобные эксперименты?

Недобросовестный продавец, которые желает поскорее продать рассаду и получить «навар», при выращивании растений использует слишком много азотных удобрений. Такие сеянцы, действительно, очень быстро наращивают наземную часть, окрашиваются в темно-зеленый оттенок и выглядят «над землей» очень привлекательно. Но если вы потрудитесь рассмотреть корневую систему такие перекормленных «мучеников», то обнаружите очень мелкие, недоразвитые корешки, которые не будут идти ни в какое соответствие с мощными стеблями и листьями. Обычно такие растения помимо чрезмерных подкормок еще «пичкают» растворами ингибиторов, которые предотвращают ее вытягивание и придают ей товарный вид. Такая рассада в «полевых» условиях очень долго адаптируется и приживается, а также оказывается не в состоянии завязать достаточное количество плодов.

Стоит помнить и еще об одном подводном камне покупной рассады – возможности приобрести сеянцы несоответствующего сорта. Отличить сорта растений по форме листьев практически невозможно, поэтому если вам однажды «повезло» и вы смогли вырастить из покупной рассады именно те помидорчики и перчики, которые хотели, впредь приобретайте сеянцы у этого продавца и старайтесь не экспериментировать с товаром непроверенных товарищей.

Неопытный огородник зачастую соблазняется заманчивыми предложениями недобросовестных продавцов и уходит домой с охапкой «хорошо развитой» рассады, которая по внешнему виду выглядит гораздо крепче и сильнее обычных сеянцев. Но стоит помнить, что переросшая рассада очень плохо переносит пересадку и часто разочаровывает своих новых владельцев. Дело в том, что такие растения в большинстве случаев выращиваются в очень мелких емкостях с использованием повышенного количества удобрений и стимуляторов роста, поэтому попадая в «нормальные» условия, растения испытывают сильный стресс, начинают чахнуть и нередко погибают.

Сегодня на рынке можно найти рассаду любых культур – как традиционных томатов и перца, так и огурцов, арбузов, кабачков и т.п. Выбирая сеянцы растений семейства Тыквенные, не забывайте, что они очень плохо переносят повреждения корневой системы. Приобретя красивую рассаду огурцов или тыквы, которая при вас была извлечена из общего рассадного ящика, вы можете остаться ни с чем: после высадки на грядку растения могут полностью погибнуть. Поэтому если уж вы решили получить более ранний урожай огурцов, дынь или арбузов, приобретайте хорошо развитые сеянцы, которые продаются в отдельных горшочках.

То же самое можно сказать и всей рассаде в целом – растения, которые выращивались в отдельных емкостях и были пересажены методом перевалки на грядку, гораздо лучше адаптируются на новом месте и быстрее трогаются в рост. Однако такая рассада всегда стоит на порядок дороже. Если же вы приобретаете сеянцы, которые вынимаются из общего ящика, следите, чтобы каждый росток был передан вам с комом земли: оголенные корни овощных культур очень быстро пересыхают и легко травмируются и ожидать от таких экземпляров чего-то хорошего в будущем уже не приходится.

Выбирая сеянцы томатов, отдавайте предпочтения растениям с 6-7 настоящими листочками и первой цветочной кистью, если это рассада раннеспелых сортов, а позднеспелые томаты подбирайте из экземпляров с 8 листьями. У рассады перца должен быть крепкий толстый стебель толщиной около 4 мм у основания, 8-9 настоящих листьев, а также побеги, на которых виднеются цветочные бутоны. Хороший сеянец капусты – это крепкий короткий стебель без темных пятен и «перетяжки» у основания, 6-7 настоящих листьев и отсутствие нижних пожелтевших листочков.

Ирина Кудрина

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::. прочитало: 439 | автор: sadovod | 8 мая 2018 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.