Способы хранения овощей

Редьку, репу и брюкву хранят в погребах в ящиках или навалом на полу, так же как и свеклу столовую. При необходимости закладки больших партий применяют траншейный способ.

Чеснок для длительного потребления убирают до растрескивания наружных чешуи луковиц - в начале пожелтения листьев и тщательно сушат. Выбраковывают поврежденные и пораженные болезнями и вредителями. Один из лучших способов - хранение в хлопчатобумажных мешках, уложенных в полиэтиленовые пакеты. В домашних условиях их подвешивают у окна или балконной двери. Так же можно хранить и репчатый лук.

Севок и так называемый лук-выборок (луковицы диаметром 3-4 см), намечаемые для посадки в следующем году, хранят при температуре от минус 1 °С до плюс 3 °С или от 18 до 25 °С тепла. В этих условиях луковицы не проходят стадии температурной детерминации, благодаря чему они сохраняют способность формировать нормальный урожай. Умеренные температуры (от 3 до 18 °С тепла), наоборот, вызывают образование цветоносных побегов, в результате чего урожая луковиц практически не получают.

Картофель хранят в подполье, а еще лучше в погребе после тщательной сушки, используя ящики по 10-12 кг и более, или навалом. При температуре близкой к О °С и высокой влажности воздуха клубни хорошо сохраняются и не прорастают. При значительных колебаниях и особенно повышениях температуры до плюс 3-4 °С и выше начинается рост и истощение клубней. Чтобы предотвратить это, клубни следует переложить зонтиками укропа (лучше с созревшими семенами), выделяющими вещества, которые тормозят прорастание глазков. В домашних условиях при временном хранении укроп не нужен. В течение первых двух месяцев картофель находится в состоянии глубокого покоя и не прорастает. При хранении в течение всей зимы следует укладывать в картонные коробки, выложенные бумагой, по 8-10 кг и обязательно с зонтиками укропа. Лучшее место - вблизи балконной двери; устанавливая коробки друг на друга. Клубни сразу после уборки тщательно сортируют, выбраковывая пораженные болезнями и поврежденные. Отобранные для хранения должны быть тщательно высушены в течение 2-3 недель при температуре 20-25 °С или хотя бы 16-18 °С.

Ш.Г. Бексеев, профессор

Газета "САДОВОД"

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