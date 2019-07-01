



::. Огород в середине лета | Овощеводство Огород в середине лета

В начале июля поспевают скороспелые культуры - редис, укроп, шпинат, салат. У многолетних культур - щавеля, фенхеля и луков - чаще срезайте зелень. У петрушки и сельдерея листья собирайте по мере отрастания, когда они достигнут длины 20 см. У листовых форм петрушки и сельдерея можно проводить по две сплошных срезки или в течение сезона срезать с растения по несколько листьев. У шпината листья убирайте до появления стрелок. На больших плантациях их можно скашивать косой. Кочанный салат, посеянный семенами в грунт, убирайте с корнем через одно растение, оставляя часть для получения кочана. Листовые сорта срезайте в фазе 6-7-го листа.

Во второй половине июля начинают созревать горох, фасоль, бобы овощные. Среди сахарных сортов гороха есть такие, которые готовы к употреблению на 7-10 дней раньше, чем лущильные. К таким сортам относятся Орегона, Снежная птица, Сахарная прелесть, Сахарный 2, Жегалова 112, Неистощимый 195. Их можно снимать, когда горошины еще маленькие, но створки сочные и нежные. У лущильных сортов быстро образуется пергаментный слой, делающий бобы менее вкусными, поэтому горошек собирайте, когда сформируются зеленые горошины внутри боба.

У овощной фасоли регулярно срезайте нежные неогрубевшие лопатки. Излишки закладывайте в морозильник, предварительно разрезав на кусочки. Лучшие сорта фасоли: Рант, Секунда, Сакса без волокна 615. Овощные бобы - прекрасный продукт питания. Их можно собирать в молочной спелости со створками, затем - используя только зерна, а в конце вегетации - убирать созревшие семена на зиму.

Наступила пора собирать плоды огурца, посеянного под пленку в начале мая, а к концу месяца можно будет собирать ранние сорта от июньского посева. Плоды снимайте осторожно, стараясь не переворачивать хрупкие плети. Имейте в виду, что огурцы наливаются лучше ночью, когда идет отток питательных веществ из листьев в плоды. Поэтому поливайте их вечером, но не позже 18 часов, теплой водой, согретой на солнце. Если ночи холодные (ниже 12°С), полив перенесите на утро.

В конце июля поступают к столу плоды томата с растений, высаженных под пленку. Одновременно со сбором товарных плодов удаляйте и уродливые верхние завязи, не дожидаясь их созревания.

Продолжайте срезать вилки ранней белокочанной капусты. Поспевает кольраби и первый урожай брокколи от раннего посева. В годы с обильными осадками кочаны ранней капусты сильно растрескиваются. Чтобы уберечь их от этого, подрежьте часть корней. Для увеличения периода потребления ранней капусты растения можно пригнуть 2-3 раза в одну сторону, нарушив корневую систему. Эта операция продлит срок потребления на две недели.

Молодые плоды кабачка, цуккини, патиссона лучше срезать утром, с плодоножкой. Убирайте их, пока они не образовали семян, в это время плоды самые вкусные и нежные. В теплые дни сборы можно проводить через 2-3 дня. Не оставляйте на растениях переросших и уродливых плодов, это задерживает рост молодых завязей и уменьшает урожай.

Через две недели после цветения можно подкашивать ранний картофель. Для ускорения налива клубней, оборвите цветки. Картофель подкапывайте осторожно, не нарушая куста. Это хорошо делать при влажной погоде и почве. При этом мелкие клубни оставляют для подращивания, а крупные идут в пищу. За неделю до окончательной копки картофеля ботву скосите. Это предупреждает заражение клубней фитофторозом и другими болезнями.

В июле активно заготавливают пряно-вкусовые культуры. В период бутонизации и начала цветения душистые травы накапливают максимальное количество эфирных масел и других полезных веществ. В это время срезайте верхнюю часть растений майорана, базилика, чабера, змееголовника. Зелень и цветки душицы, иссопа и эстрагона можно заготавливать все лето. Каждую культуру отдельно связывайте в пучки и подвешивайте в тени в хорошо проветриваемом помещении так, чтобы лучи света не падали на них. На солнце зелень выгорает и теряет значительную часть ценных питательных веществ.

Когда зелень высохнет, листья и листочки разотрите руками, одетыми в рукавицы, и рыхло уложите в банки с плотными крышками. На банку приклейте этикетку с наименованием культуры. Оставшиеся грубые части растений можно использовать для ванн. Одновременно с заготовкой душистых трав с огорода можно собирать лекарственные растения, которые вы найдете неподалеку от участка: цветки липы, зверобой, ромашку, тысячелистник, подорожник и др. Травы не собирайте с участков, которые подвергаются промышленным выбросам.



Во второй половине июля убирают цветную капусту. Чтобы головки были крупными и белыми, притеняйте их, так как на солнце они выгорают. Для этого надломите один из широких листьев, закрыв головку. Верхние листья можно связать или защипнуть прищепкой над головкой. Отечественные сорта созревают неравномерно, создавая естественный конвейер для потребления.

Убирайте головки, как только они станут плотными и перестанут расти. Периодически проходите и просматривайте грядки, чтобы не пропустить этот момент, иначе головки рассыпаются и качество их снижается.

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Огород в начале лета

::. прочитало: 87 | автор: sadovod | Вчера, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.