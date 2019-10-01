



::. Семенной картофель из меристемы | Овощеводство Семенной картофель из меристемы

Некоторые покупатели семян хотят знать, в чем достоинство картофеля, полученного из культуры меристемы, и как его лучше использовать. Скажем прямо: размножив его, вы обеспечите себя здоровым семенным материалом, который будет гарантировать вам получение высоких урожаев картофеля.

В КЛУБНИ при их росте поступают не только питательные вещества, но и размножившийся в листьях вирус. Растение, заразившееся в начале августа, внешне выглядит здоровым и может дать довольно хороший урожай. Но вирус проникает в его клубни. На следующий год из таких клубней, в случае заражения наиболее опасным для нашей зоны вирусом Y, вырастают чахлые растеньица с морщинистыми листьями и некротическими полосками на черешках и стеблях. Урожай от них ничтожный - в пять раз меньше, чем от здоровых кустов. Причем вирусная инфекция неискоренимо сохраняется во всех последующих репродукциях больных растений. Все органы, все ткани зараженных растений содержат вирус.



Есть только два места, куда не проникает вирус: семена ягод и меристема почек. Из семян всегда вырастают здоровые, безвирусные растения, но при этом совершенно утрачивается сортовая типичность. Каждый сеянец не похож на другой, и большинство их по своим качествам хуже исходного сорта. Но если использовать меристему, то из нее можно вырастить здоровое растение, типичное для данного сорта картофеля.

Получение исходного здорового семенного материала на основе отпрепарированной из почек меристемы дает существенное преимущество над традиционным приемом семеноводства, при котором выбирают на семена внешне здоровые кусты и проверяют их на скрытое вирусоносительство серологическим методом, с помощью диагностических сывороток. Таким способом надежно выявляется содержание в растениях вирусов X, S, М. Менее гарантировано обнаружение зараженности вирусом У, а зараженность вирусом скручивания листьев вообще не удается диагностировать сыворотками. В случае же меристемной культуры успех оздоровления имеет другую основу: не поиск здоровых растений и проверка отсутствия их зараженности, что не исключает ошибки, а использование для получения здоровых растений ткани, в которой заведомо неспособен быть вирус. Причем достигается оздоровление именно от всех вирусов, независимо от способов их распространения и методов диагностики зараженности. Однако получить растение из отдельной меристемы - дело не простое.

Под бинокулярной лупой, с помощью тонкой иглы вычленяют самый верхний слой клеток конуса нарастания почки. Помещают его в пробирку на стерильную питательную среду сложного состава, содержащую все элементы питания, витамины и биостимуляторы. Отчлененные кусочки меристемы выращивают в пробирках под светоустановкой, пока из них разовьются маленькие растеньица (регенераты), и на них образуются микроклубешки. Затем их выращивают в теплице, где нет насекомых, а полученный урожай высаживают в поле под марлевыми изоляторами, чтобы оградить от тлей -переносчиков вирусов. Полученный таким способом семенной материал полностью свободен от какой-либо вирусной инфекции.

Но имейте в виду, использование меристемной культуры дает гарантию отсутствия вирусов в клубнях, но вовсе не спасает от нового заражения, выросшие из них растения. Семенной картофель, полученный на основе культуры меристемы, действительно, представляет большую ценность. Поэтому его особо тщательно нужно оберегать от повторного заражения. Для семеноводства картофеля особо опасно появление больных растений внутри посадки, предназначенной на семена. При копке такие больные растения внесут в семенной материал клубни, зараженные вирусом. Мало того, во время вегетации больные растения будут служить эффективным источником заражения для соседних здоровых кустов. Выращивание на семенные цели картофеля от меристемной культуры избавляет от этой главной опасности, опасности номер один.

Но есть и опасность номер два - занос инфекции с картофеля, выращиваемого для столовых целей. Наиболее вредоносные вирусы переносят тли, не разбирая, на каком картофеле они питались: продовольственном или здоровом семенном. Бороться с тлями на огороде - неэффективно. Если даже уничтожите тлей на своем огороде - прилетят от соседей. К тому же инсектициды убьют и полезных насекомых, опыляющих огурцы и кабачки. Гораздо надежнее и безопаснее уничтожить источники инфекции. Удалив больные растения, существенно сократите опасность заражения здорового семенного картофеля. Больные растения большого урожая все равно не дадут. Выдрав их в середине июля, при бутонизации, улучшите условия роста для соседних здоровых кустов. Они компенсируют удаление больных увеличением своего урожая. Но главный выигрыш от прочистки - сохранение здоровья семенного картофеля. Отбракованные больные растения не разбрасывайте и не разгуливайте с ними по участку (непосредственную опасность представляют сидящие на них тли, уже напитавшиеся вирусом), а закапывайте сразу же в землю. В земле все перегниет, вирус в первую очередь.

Агитируйте и соседей выращивать здоровый семенной материал и делать прочистки. Устранение источников инфекции на всех смежных огородах - наиболее эффективное и наименее трудоемкое средство, способствующее длительному сохранению семенного материала в здоровом состоянии. Кооперирование между огородниками - дело полезное во всех отношениях, в том числе и в защите картофеля от болезней. Если на всем массиве огородов выращивать здоровый картофель - не будет источников инфекции, тлям нечего будет переносить, нечем будет заразить здоровые растения. Семенной материал долго сохранится здоровым и обеспечит вам получение высоких урожаев картофеля.

В. Колобаев, доктор биолог, наук

Газета «Садовод»









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::. прочитало: 99 | автор: sadovod | Сегодня, 13:16 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.