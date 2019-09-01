



::. Вирус Y на картофеле | картофель / Здоровье дачного участка Вирус Y на картофеле

Среди возбудителей вирусных болезней больше всего неприятностей доставляет так называемый вирус Y, вызывающий на картофеле морщинистость и мозаичную светло-зеленого цвета пестроту листьев, а также полосчатость стеблей, черешков и жилок листьев, т. е. образование на них черных некротических полос. Растения, имеющие эти признаки заболевания, угнетены в росте и дают низкий урожай, имеют в основном мелкие клубни. Урожай больных кустов вполовину меньше, чем у здоровых, а иногда вредоносность вируса Y может достигать и 90%. Внешнее проявление болезни, причиняемой этим вирусом, т. е. его симптоматика, а также размеры потерь могут быть различными в зависимости от сорта картофеля и от штамма, т. е. разновидности вируса. С практической точки зрения, для общего размера урожая не столь опасна острота болезни, как ее массовость. У широко популярного в 70-х годах сорта Приекульский ранний обычный штамм вируса Yвызывал сильную полосчатость и карликовость, но поражал лишь единичные растения. В результате этот сорт картофеля практически не страдал от вируса Y и давал высокие урожаи. Но в начале 80-х годов в нашей области распространился так называемый некротический штамм вируса Y. Некротическим его назвали потому, что он вызывал некрозы жилок у зараженного им табака, хотя у большинства сортов картофеля вызываемое им заболевание сопровождалось лишь слабо заметной мозаикой листьев. Этот штамм стал вызывать массовое - до 60% и более - заражение у сорта Приекульский ранний.

Продуктивность больных растений снижалась при этом лишь наполовину, но в силу большой массовости поражения общий недобор урожая оказывался большим, и этот скороспелый сорт картофеля пришлось изъять из производства. Заражение растений картофеля вирусом Y происходит с помощью тлей. Питаясь на листьях, тли прокалывают кожицу (эпидермис) и высасывают сок. Если растение заражено, то вместе с соком они высасывают и вирус (для тлей безвредный), а при последующем акте питания впрыскивают его в ткань листа другого растения. Бескрылые тли могут переползти лишь на соседний куст, поэтому осуществляемое ими в июне-июле месяце распространение вируса незначительно. Но в первой декаде августа появляются в массе крылатые особи, способные переносить инфекцию на несколько сот метров. Кроме того, они не питаются подолгу на одном растении, а постоянно перелетают с одного на другое, вызывая таким образом массовое и широкое распространение инфекции вируса Y.

В год заражения вирус Y не причиняет ущерба урожаю картофеля и внешне почти ни в чем не проявляется. Но при этом впрыснутый тлями вирус быстро размножается в листьях и вместе с оттоком ассимилятов (сахара, белки) по проводящей системе попадает в растущие клубни. Весной следующего года из таких зараженных клубней вырастают больные растения. Они отстают в росте, имеют мозаику листьев, потом проявляется полосчатость стебля и черешков. Урожай их ничтожен - в лучшем случае половина от продуктивности здоровых кустов. Какое-либо протравливание против вирусной инфекции бессильно. И где бы вы ни посадили зараженные клубни, как бы ни ухаживали за выросшими из них растениями, урожай от них во всех случаях будет низким. Кроме того, все образуемые больными кустами клубни содержат вирус, и при посадке их в следующем году снова вырастают больные растения. Таким образом, вирус У передается от поколения к поколению, из года в год через зараженные клубни. Мало того, больные кусты, являясь в поле источниками инфекции, передают вирус через тлей на здоровые растения. Чем больше на участке больных кустов, тем больше шансов для заражения здоровых растений и получения на следующий год в их клубневом потомстве пораженных вирусом Y растений. Поэтому главным условием семеноводства картофеля служит фитопрочистка, т. е. своевременное, проведенное до конца июля, удаление всех кустов с признаками вирусных заболеваний. Тем самым устраняются источники вирусной инфекции. Особая опасность для картофеля некротического штамма вируса Y состоит именно в том, что он затрудняет проведение фитопрочистки, т. к. признаки заболевания у зараженных им растений большинства сортов картофеля становятся отчетливо видны лишь в середине августа, когда уже произошел разнос инфекции, и прочищать семенные посадки уже поздно.

Чтобы уберечь картофель на своем огороде от вредоносного действия вируса Y, используйте здоровый посадочный материал. Не пожалейте денег и покупайте элитные семена лучших сортов картофеля. А если имеется возможность использовать на семена клубни своего урожая, то проведите в июле просмотр своего огорода и выдерните все кусты с признаками вирусных заболеваний. Убедите соседей сделать то же самое. Это будет полезно и для них,! и для вас, т. к. для тлей перелет на какие-то 50-100 метров - не проблема.

В. Колобаев, доктор биолог, наук

Газета "САДОВОД"

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::. прочитало: 45 | автор: sadovod | Сегодня, 08:00 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.