







::. Ранние посевы овощных культур | Овощеводство Ранние посевы овощных культур

Каждый огородник желает побыстрее получить первую зелень, морковь, редис и лук, стремясь высевать их как можно раньше. Помимо скорого вознаграждения за вложенный труд, ранний посев овощей дает еще ряд преимуществ. Растения, начиная вегетировать рано весной, полнее используют запасы влаги в почве и меньше нуждаются в поливе. Весенние холода могут замедлить рост листвы, но не препятствуют развитию корневой системы. Создается более оптимальный баланс массы корней и наземных органов, спасающий затем растения от засухи и обеспечивающий обильное усвоение из почвы элементов питания. Наконец, раннее развитие растений помогает опередить массовое размножение вредителей. Растения встречают их, будучи уже окрепшими, и меньше страдают от нападения своих врагов.

МОРКОВЬ и петрушка выдерживают весенние заморозки от -4°С до -6°С. Их можно высевать, как только оттает верхний слой почвы до 10-15 см. Лучше всего для весеннего посева приготовить гряды с осени, а весной взрыхлить их граблями, наметить бороздки и разложить в них замоченные, лучше даже наклюнувшиеся семена, присыпав их сверху перегноем, слоем в 1 см.

Семена моркови начинают прорастать при 5°С тепла, петрушка даже при 3°С, но медленно. Ускорить всходы при раннем сроке посева можно благодаря замачиванию и проращиванию семян. При этом всходы появляются на неделю раньше, растения получают дополнительный шанс в их соревновании с сорняками, меньше страдают от нападения вредителей.

В конце апреля и начале мая можно высевать также и другие холодостойкие культуры, получающие несомненный выигрыш при раннем развитии. К их числу относятся редис, репа, салат, укроп, лук-батун, чернушка-семена репчатого лука.

В начале мая можно высаживать севок репчатого лука и зубки ярового чеснока, а также наклюнувшиеся семена бобов. Замоченные семена свеклы и моркови старайтесь раскладывать на расстоянии 2-3 см, чтобы избежать раннего прореживания всходов. Загущенные всходы этих растений вытягиваются, истончаются.

Прореживание - работа кропотливая. К тому же оставшиеся после прореживания ямки - излюбленное место откладывания яиц морковной мухи. Отродившиеся в них личинки подгрызают корешки. У поврежденных растений листья приобретают фиолетовый оттенок, затем желтеют и засыхают. Позднее личинки мухи внедряются в корнеплоды моркови.

Зеленные культуры и лук имеют слабо развитую корневую систему и требовательны к плодородию почвы. Морковь и свекла дают хорошо сформированные корнеплоды в рыхлой, богатой органикой земле. Но внесение навоза весной под эти культуры неэффективно. Они лучше используют последействие навоза, внесенного в предыдущем году под картофель. Вот такие требования у этих культур.

Самым страшным злом ранних посевов овощных являются сорняки. Иногда всходы укропа, петрушки и моркови просто не видно - их заглушают сорняки. Поэтому ранние посевы овощных лучше располагать на участке, где в предыдущие 2-3 года выращивали картофель. После него почва получается рыхлая, обогащенная питательными веществами, а главное - свободная от сорняков. Возделывание картофеля, благодаря своевременным и неоднократным рыхлениям и окучиванию, ведет к искоренению сорняков и сокращению запаса их семян в почве. Многие овощные культуры, способные всходить в прохладной почве и выдерживающие весенние заморозки, тем не менее, по своей природе являются теплолюбивыми. Для петрушки оптимум развития -

при температуре 16°С, для моркови и свеклы - 20-25°С. Семена брюквы прорастают при температуре 2-3°С, всходы выдерживают заморозки до минус 2-3°С, но оптимальная температура для роста растений - 18°С. Семена лука хотя и прорастают при температуре 0-2°С, но оптимальный рост всходов достигается при температуре 22-26°С. Обусловлено это тем, что все эти культуры исторически происходят из южных стран. Родина лука - Иран и Афганистан, свеклы - Средиземноморье, моркови и репы - Передняя Азия, брюквы - Греция, бобы родом из Средиземноморья, петрушка - из Центральной Европы.

Они прижились у нас на севере, вынося похолодания, но сохранили пристрастие к теплу, заложенное в эпоху зарождения этих культурных растений. Поэтому при раннем посеве они не способны соперничать в скорости роста с сорняками, представителями исконной местной северной флоры.

Ранний срок посева имеет не только свои несомненные плюсы, но, к сожалению, и минусы. И о них мы тоже должны сказать.

При апрельском севе свеклы больше опасность появления цветухи, но затяжка срока ее сева снижает урожай, не успевают образоваться крупные корнеплоды. Решить эту дилемму помогает использование для раннего сева малоцветушных сортов свеклы: Египетская плоская, Одноростковая, Северный шар, Подзимняя, Холодостойкая.

Редис - растение длинного дня. Развиваясь рано весной, пока световой день не слишком длинный, у него задерживается цветение, образуются крупные сочные корнеплоды. А при посеве в начале июня редис растет в самый разгар белых ночей и в массе стрелкуется. Рано высаженный севок лука меньше повреждается луковой мухой. Особо сильно от нее страдает лук, посеянный семенами в конце мая - начале июня. Рано посеянная репа и редис меньше страдают от капустных блошек.

Итак, вы готовы к посеву ранних овощных культур?

Если потребуется, мы готовы

и дальше давать вам советы.

В. Колобаев,

доктор биолог, наук

Газета «САДОВОД»









Понравилась статья?

Подпишитесь на «САДОВЫЕ ПОДСКАЗКИ» – подборку актуальных статей с сайта: «GAZETASADOVOD.RU» 0

1

2

3

4

5

Использование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки на http://gazetasadovod.ru/ Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Другие новости по теме: Первые весенние посевы

Преимущества подзимнего посева

На какую глубину следует высевать семена перца?

Посеем морковь правильно и в срок

ПОДЗИМНИЕ ПОСЕВЫ ОВОЩЕЙ

::. прочитало: 152 | автор: sadovod | Вчера, 12:52 | Комментариев 0 | Информация Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.