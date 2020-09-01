Тюльпаны после овощей, овощи после тюльпанов

После уборки картофеля или овощей (в сентябре) почву на своем участке перекопайте, сделайте гряды и высадите на них тюльпаны, относящиеся к группе Дарвиновских гибридов. Эта одна из лучших групп для получения срезки, а также для зимней выгонки.

Ранней весной грядки с тюльпанами накрывают пленкой. К 1 мая тюльпаны зацветают. Пленку с них снимают, а цветы срезают, оставляя на растениях по 2 листа.

В конце июня листья у тюльпанов желтеют, а кроющие чешуи луковиц становятся коричневыми. Это говорит о том, что растения нужно выкапывать.

На освободившееся место высаживают яровизированный картофель или рассаду томатов, выращенную в торфоперегнойных горшочках. Растения развиваются быстро и дают хороший урожай.



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