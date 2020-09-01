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::. Тюльпаны после овощей, овощи после тюльпанов | Овощеводство / Цветоводство
Тюльпаны после овощей, овощи после тюльпанов
После уборки картофеля или овощей (в сентябре) почву на своем участке перекопайте, сделайте гряды и высадите на них тюльпаны, относящиеся к группе Дарвиновских гибридов. Эта одна из лучших групп для получения срезки, а также для зимней выгонки.
Ранней весной грядки с тюльпанами накрывают пленкой. К 1 мая тюльпаны зацветают. Пленку с них снимают, а цветы срезают, оставляя на растениях по 2 листа.
В конце июня листья у тюльпанов желтеют, а кроющие чешуи луковиц становятся коричневыми. Это говорит о том, что растения нужно выкапывать.
На освободившееся место высаживают яровизированный картофель или рассаду томатов, выращенную в торфоперегнойных горшочках. Растения развиваются быстро и дают хороший урожай.

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::. прочитало: 50 | автор: sadovod | Сегодня, 12:17 | Комментариев 0 |
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