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::. Овощи в жизни человека | Овощеводство
Овощи в жизни человека
В научных кругах, а также в среде диетологов-практиков до сих пор не утихают споры: чем и как человеку питаться с учетом климатических, географических факторов, индивидуальных особенностей и размеров семейного достатка. Вопросы эти отнюдь не праздные. Семейные кошельки у большинства россиян не пухлые, а цены на рынке пляшут так, что зачастую килограмм картошки стоит дороже буханки хлеба, не говоря уже об овощах и фруктах, привезенных из-за кордона.
Научными исследованиями установлено, что для полноценного и сбалансированного питания взрослому человеку нужно потреблять: воды - 1750-2200 г, белков -80-100 г, углеводов — 400-500 г, жиров - 80-100 г, минеральных веществ — около 15 г, витаминов - 1-2 г. Если перевести это на продукты питания, то получим такие ежесуточные нормы: хлеба — 330 г, картофеля — 330 г, овощей 400 г, мяса и мясо-продуктов - 205 г, рыбы - 50 г, молочных продуктов в переводе на молоко - 1200 г, сахара - 100 г, фруктов и ягод (свежих) — 260 г, сухофруктов — 10 г, яиц — 40 г.

ЧТО МОЖЕТ позволить современная хозяйка купить для семейного стола, сжимая в руках тощий кошелек? Наверное, самое необходимое: хлеб, картофель, капусту, лук, немножко мясного, немножко молочного, иногда рыбки. Большинство россиян по экономическим соображениям или каким-то устоявшимся привычкам просто не могут приобрести всего набора продуктов и организовать полноценное питание.
Есть определенные традиции и вкусы. Есть любители мясной пищи - мясоеды и любители растительной пищи - вегетарианцы, потому что набор определенных элементов питания можно набрать как из продуктов животного, так и растительного происхождения. Вокруг этих течений идут ожесточенные споры.

В 1915 году моряки немецкого крейсера "Кронпринц Вильгельм" помимо своей воли поставили удивительный эксперимент в области питания. За восемь месяцев войны крейсер пустил ко дну 14 английских и французских торговых судов, предварительно захватив богатые трофеи. Среди трофеев были тонны мясных консервов, сухарей, бисквитов, овощных консервов, рыбы, шоколада.
Матросы получали полтора килограмма мяса в день, тушеный на маргарине картофель, овощи и фрукты в сиропе. Белый хлеб и бисквиты не нормировались. Несмотря на убойную кормежку у моряков стали появляться признаки общей слабости, мышечного паралича, расширения сердца. К середине апреля положение стало критическим: 109 человек из 500 находились на краю гибели. Капитан крейсера вынужден был войти в воды США, пристать к берегу, просить содействия местных врачей в лечении странной болезни.
Загадку болезни открыли не врачи, а журналист А. Мак Каннан. Он высказал предположение, что в рационе немецких моряков не хватало витаминов и минеральных солей. Он же предложил диету для заболевших: матросов стали кормить зернами неочищенной пшеницы, картошкой с шелухой, поить натуральными соками. Через 10 дней все ослабевшие матросы были выписаны из госпиталя.

В 1894 году на острове Ява жил малоизвестный доктор Хейкман, который работал тюремным врачом. На своей ферме он разводил кур, которым скармливал остатки из тюремной кухни. Однажды он зашел в свой курятник и увидел печальную картину: одни куры подохли, другие тряслись, большинство жадно клевали, но не могли взять в клюв зерна риса. Его работник заметил, что все беды начались, когда курам стали скармливать очищенный рис. Доктор установил у кур заболевание "бери-бери", которым страдали и заключенные.
"Не в этом ли кроется причина болезни?" - подумал доктор и велел не давать курам очищенный рис, а добавлять в пишу немного очищенных отрубей. Назавтра те же распоряжения он отдал в тюремной клинике. Куры и заключенные стали выздоравливать. Причина была в недостатке витаминов и минеральных солей.

В начале века молодой английский врач Р. Мак Каррисон открыл малочисленный народ - хунзы. Живет этот народ в горной местности, почти лишенной плодородной земли. Каждый клочок почвы находится под плодовыми деревьями или засажен овощами. Скота у них немного. Почти 8-10 месяцев они живут на открытом воздухе, а на зиму укрываются в крохотных каменных домах. Питаются они скудно, но правильно.
Хунзы редко едят мясо и пьют очень мало молока. Белки они получают из зерен пшеницы и ячменя, из хлеба, приготовленного из этих злаков с отрубями. Они много едят картофеля с шелухой, фасоли, чечевицы, гороха. Очень много потребляют свежих и сухих фруктов (разные виды абрикосов), различной зелени.
Несмотря на суровый образ жизни и скудное, по нашим мерками, питание, Р. Мак Каррисон был удивлен, что не нашел среди этого народа инфекционных и ревматических болезней, порченых зубов, душевных заболеваний, болезней сердца и склероза, которые наша цивилизация объявила неизбежным явлением в старости. Кроме переломов рук и ног да единичных заболеваний глаз (конъюнктивитов), он ничего найти не смог. Этот народ показался ему весьма трудоспособным, жизнерадостным и исключительно стойким.
По мнению врача, все положительные моменты здорового состояния этого народа заключались в системе питания. В современном мире система питания под воздействием прогресса, коммерческих интересов производителей продуктов и рекламы формируется в соответствии с тремя основными принципами: пища должна быть высококалорийной, чтобы человек мог насыщаться меньшим ее количеством; пища должна легко приготовляться в соответствии с требованиями современной, часто работающей женщины - хозяйки дома; пища должна легко глотаться, чтобы не требовалось лишней работы для зубов-современному человек некогда пережевывать свой обед.
А. Иванов, садовод-любитель
Газета "САДОВОД"



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::. прочитало: 62 | автор: sadovod | Сегодня, 12:07 | Комментариев 0 |
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